El Barcelona no tenía previsto reforzar su centro del campo el pasado verano, ya que Hansi Flick y Deco consideraban que el equipo contaba con suficientes jugadores para afrontar las competiciones de la temporada.

Sin embargo, a principios de agosto surgió la oportunidad de fichar a Rodri, en una operación de las que se conocen como oportunidades de mercado.

El Real Madrid estaba interesado en incorporar al jugador, que quería salir del Manchester City, pero él prefería marcharse al Barcelona, por lo que la dirección deportiva del club catalán comenzó a moverse para cerrar el fichaje y llevarlo al Camp Nou.

Según el diario español "Marca", la operación no fue sencilla, ya que las negociaciones con el Manchester City resultaron complicadas, antes de que ambas partes alcanzaran finalmente un acuerdo para el traspaso del jugador por 60 millones de euros, más variables económicas.

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El fichaje recibió grandes elogios por parte de la afición del Barcelona, que expresó su alegría por la llegada del centrocampista durante su presentación en el Trofeo Joan Gamper.

Los aficionados eran conscientes de que el equipo había incorporado a un jugador ganador del Balón de Oro para reforzar un centro del campo que en ese momento empezaba a generar ciertas dudas por las lesiones de De Jong.

Una inversión excelente

Transcurridos dos meses desde el inicio de las competiciones, ya no hay lugar para la duda sobre el éxito del fichaje de Rodri ni sobre el hecho de que los 60 millones de euros fueron una inversión muy acertada.

Basta repasar los números del jugador para entender su valor. En el partido contra el Getafe del pasado sábado firmó una actuación completa, impuso su dominio en el desarrollo del encuentro y controló el ritmo de juego en función de lo que el equipo necesitaba en cada momento.

Sus números hablan por él

No hay discusión sobre la excelencia de Rodri en el pase, no solo en el partido del pasado fin de semana, sino también en la competición liguera desde el inicio de la temporada, ya que su porcentaje de acierto en el pase alcanza el 94,5%, con un total de 489 pases buenos.

Además, el jugador logra en muchas ocasiones recuperar él mismo el balón después de perderlo, algo que sucedió en dos ocasiones durante el encuentro del sábado.

Estos números suponen una garantía para sus compañeros, que recurren a él constantemente, conscientes de que apoyarse en Rodri es la mejor manera de conservar el balón y evitar perderlo.

Un líder en el vestuario

El éxito del fichaje de Rodri no se limita a lo que ofrece sobre el césped, ya que también desempeña un papel de liderazgo dentro del vestuario del Barcelona.

Y pese a que su incorporación al equipo es reciente, cuenta con una gran influencia sobre sus compañeros, especialmente sobre los jugadores jóvenes, que lo ven como un maestro del que tienen mucho que aprender.

Con el gran objetivo de la temporada en el horizonte, el título de la Liga de Campeones de Europa, la experiencia de Rodri será un elemento fundamental en la búsqueda del Barcelona de ese logro.



