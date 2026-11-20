Compartir Sigue a GOAL en Google

El futuro de Phil Foden en el Manchester City ha suscitado dudas, pero Richard Dunne ha asegurado a GOAL que el canterano no piensa en marcharse del Etihad Stadium: quiere ser un «héroe» para el club que le dio a conocer. Si acabara yéndose, algo que haría a regañadientes, se espera que se despidiera de la Premier League.

Anuncios

De momento, Foden solo ha jugado en un club

Nada indica que se esté planteando un cambio de aires de cara al próximo mercado de fichajes, en enero de 2027. Foden firmó un nuevo contrato este verano, con vigencia hasta 2030 y la opción de ampliarlo otros 12 meses.

Por ahora, el internacional inglés va camino de desarrollar toda su carrera en un mismo club. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2017, a los 17 años. Desde entonces ha disputado más de 370 partidos y ha conquistado seis títulos de la Premier League y una Champions League.

Sin embargo, últimamente le ha costado mantener la regularidad. Eso le ha llevado en ocasiones al banquillo del City y a sufrir la humillante exclusión del Mundial de 2026. ¿Ayudaría un cambio de equipo al centrocampista de 26 años a recuperar su mejor nivel?

¿Le beneficiaría un traspaso al centrocampista?

Al plantearle esa pregunta, Dunne, excapitán del City que habló en colaboración con IrishBetting.ie, declaró a GOAL: «Me encanta Phil Foden. He disfrutado viéndole jugar durante años, así que me resistiría mucho a decir que sí, que ha llegado el momento.

Anuncios Anuncios

«A veces no es tan sencillo. No se trata solo de irse a otro sitio. Si se marchara, nada cambiaría, porque el rendimiento depende de él, no de un nuevo club ni de un cambio de aires.

Related Topics

«Sigo pensando que puede volver a su mejor nivel en el Manchester City. Creo que las circunstancias tienen que cambiar para él. Probablemente tiene que exigirse más. No debe dejar dudas sobre si el entrenador va a ponerle o no.

«Tiene que asegurarse de que el entrenador le elija. Tiene que ser el mejor en cada entrenamiento. Esta temporada ha vuelto a mostrar su mejor nivel por momentos, pero no ha conseguido hacerlo de forma constante, y eso es lo que debe buscar.

Anuncios

«No conozco a Phil, pero, si dejara el Manchester City, no creo que se marchara contento. Creo que querría poner fin a su etapa en el Manchester City, ya fuera al acabar su carrera, como un héroe, como un jugador al que se recuerda por lo positivo, alguien de quien todos los aficionados pudieran decir que no tuvo solo una o dos buenas temporadas, sino toda una carrera llena de recuerdos y calidad.

«Sigo pensando que puede conseguirlo. Se trata de que intente recuperar ese nivel, en lugar de marcharse con la esperanza de encontrarlo en otro sitio donde no sentiría el mismo amor por el club. Probablemente tampoco se exigiría lo mismo a sí mismo. Creo que todo depende de él y de volver a dar lo mejor de sí en el Manchester City».

Anuncios

¿Podría Foden plantearse jugar en el extranjero?

Al preguntarle si Foden probablemente se marcharía al extranjero en caso de romper su vínculo con el City, dado que cuesta imaginarle jugando en otro equipo de Inglaterra , Dunne añadió: «Me imagino que sí. Diría que el City sería reacio a venderlo a otro club de la Premier League.

«Creo que Phil también sería probablemente reacio a ponerse otra camiseta y volver al Etihad para jugar allí como rival, así que tendría que irse al extranjero y tendría que ser a un gran club, porque tiene un talento, una capacidad y un potencial enormes para convertirse en uno de los mejores del mundo.

Anuncios

«Personalmente, creo que, tanto para mí como para los aficionados, el club y Phil, si puede recuperar su mejor nivel en el Manchester City, esa debería ser la prioridad número uno».

El Manchester City necesita más del mediapunta

Foden ha firmado un triplete esta temporada en la Champions League, ante el AEK de Atenas, pero solo ha marcado un gol en la Premier League . Vio la tarjeta roja en el derbi del City contra su gran rival, el Manchester United, en septiembre.

Anuncios

Thomas Tuchel tampoco volvió a convocarlo para los partidos de noviembre de la Liga de Naciones de la UEFA. Habrá que tomar decisiones importantes sobre el futuro a corto y largo plazo de un jugador que en su día fue considerado una de las mayores promesas.