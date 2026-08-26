El Manchester United se prepara para moverse con fuerza en las últimas horas del mercado de fichajes, con el objetivo de intentar hacerse con los servicios de una estrella del Real Madrid.

La emisora Cadena SER, a través del programa "El Larguero", reveló que el Manchester United sitúa al francés Eduardo Camavinga entre sus principales objetivos, y tiene la intención de presentar una oferta oficial para conseguir sus servicios antes del cierre del mercado de fichajes.

Según el informe, el club inglés prepara una oferta de 50 millones de euros para incorporar al jugador del Real Madrid, oferta que se presentaría en los últimos días del periodo de fichajes.

El movimiento del Manchester United se enmarca en el plan del club para reforzar su centro del campo, ya que ve en Camavinga a un jugador capaz de aportar al equipo más fuerza y flexibilidad, dadas sus cualidades en más de una posición.

El Manchester United está pendiente de la postura del Real Madrid

La Cadena SER señala que la estrategia del Manchester United se basa en esperar hasta la última etapa del mercado de fichajes, antes de presentar la oferta al Real Madrid, en un intento de cerrar la operación rápidamente.

Camavinga tiene contrato con el Real Madrid, después de haberse incorporado al club español procedente del Rennes francés, y durante los últimos años se ha convertido en uno de los elementos importantes de la plantilla del equipo, pese a la fuerte competencia que afronta en el centro del campo.

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La postura del Real Madrid sigue siendo el factor más importante en la posibilidad de que se concrete la operación, sobre todo porque el club blanco sigue considerando a Camavinga uno de los jugadores de gran valor en su plantilla.

En caso de que el Manchester United decida convertir su interés en una oferta oficial, los 50 millones de euros serán el inicio del intento del club inglés por convencer al Real Madrid de renunciar al centrocampista francés antes del cierre del mercado de fichajes.

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