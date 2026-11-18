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Un informe periodístico aseguró este miércoles que la llegada del argentino Mauricio Pochettino al Manchester United acerca al club un paso más a la incorporación del esperado heredero de la leyenda Lionel Messi, estrella del Inter Miami estadounidense.

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El Manchester United anunció el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como entrenador del equipo, en sustitución del destituido Michael Carrick. El nuevo técnico comenzará oficialmente su labor a partir de este miércoles, una vez concluido su compromiso con los dos partidos de la selección de Estados Unidos en el actual parón internacional.

El club inglés confirmó el viernes, en un comunicado oficial, que había alcanzado un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para permitir que Pochettino y los miembros de su cuerpo técnico abandonaran la selección estadounidense tras finalizar sus compromisos con el combinado nacional.

Por su parte, el diario «The Sun» señaló hoy que Nico Paz ha recordado al Manchester United, en el momento oportuno, su creciente estrellato con dos goles espectaculares con la selección argentina.

Paz, de 22 años, está considerado el esperado heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en la selección argentina y es un objetivo del Manchester United, en plena gran temporada con el Como en la liga italiana.

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Paz soltó un disparo fulminante a la escuadra para abrir el marcador en la goleada de Argentina por 7-0 ante Costa Rica, antes de firmar con la otra pierna un potente zurdazo desde la frontal del área para poner el 3-0.

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La llegada del nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, podría ayudar en los esfuerzos del United por fichar a su compatriota argentino, aunque el Real Madrid conserva una opción de 80 millones de euros para recuperar al centrocampista en 2027.

Su primer gol con Argentina el martes fue una copia exacta del disparo lejano con el que el Como abrió su contundente victoria por 4-1 sobre el United el mes pasado.

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Paz se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más codiciados del mundo del fútbol tras un brillante inicio de temporada.

Se espera que Pochettino reciba respaldo en el mercado de invierno del próximo mes de enero, en el que el Manchester United probablemente buscará un defensa y un delantero.

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El nombre de Paz se ha vinculado al Arsenal, al Chelsea y al Manchester United, mientras que también se cree que el París Saint-Germain sigue de cerca su evolución.

Nico Paz ha participado directamente en un gol cada 81 minutos esta temporada, con seis goles y ocho asistencias.

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Gracias a su gran estatura, es capaz de soportar la presión física con más soltura que muchos de los jugadores tradicionales que se desempeñan en la posición de número 10.

¿Quién es Nico Paz?

Paz es hijo de Pablo Paz, que jugó con Argentina en el Mundial de 1998, y nació en Tenerife, España.

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Comenzó su carrera profesional en el Real Madrid y pasó tres años en su filial, pero le costó dar el salto al primer equipo, antes de marcharse al Cono, donde acaparó todos los focos.

Con la retirada internacional de Lionel Messi, la selección argentina se ha visto obligada a entregar su camiseta número 10 a otro jugador en el primer partido oficial, y numerosos informes han asegurado que Nico Paz será el futbolista que vista la legendaria camiseta en los próximos tiempos.