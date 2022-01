Christian Eriksen está de vuelta al fútbol profesional y ha firmado con el Brentford un contrato hasta el final de la campaña 2021-22 después de los problemas cardíacos que sufrió en la Eurocopa 2021 y de los que ya se ha recuperado.

El mediapunta de 29 años sufrió un grave problema de salud cuando representaba a su país en junio de 2021 y, después de que le colocaran un desfibrilador, ha estado alejado de la acción competitiva desde entonces.

Las regulaciones sanitarias en Italia le impidieron volver a jugar con el Inter y rescindió su contrato con el campeón italiano pero la ex estrella del Tottenham reanudará su carrera en la Premier League en el Brentford, donde llega como agente libre.

Después de conocer que no volvería a jugar con el Inter, Eriksen ha estado entrenándose con sus antiguos clubes, el Odense y el Ajax para intentar recuperar la forma física antes de volver a competir.

Eriksen pasó previamente seis años y medio con el Tottenham, disputando 305 partidos con el equipo del norte de Londres y anotando 69 goles.

Brentford se encuentra ocho puntos por encima de la zona de descenso de la Premier League en la actualidad y volverá a jugar el sábado cuando se enfrente al Everton en la cuarta ronda de la FA Cup.

No obstante, es poco probable que Eriksen debute ya que, a pesar de recibir una vacuna contra el Covid-19, para cumplir con las reglas de entrada al Reino Unido, no llegará al oeste de Londres hasta dentro de unos días y aún no podrá entrenarse con sus compañeros.