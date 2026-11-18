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Un informe periodístico aseguró este miércoles que la llegada del argentino Mauricio Pochettino al Manchester United acerca al club un paso más a la incorporación del esperado heredero de la leyenda Lionel Messi, estrella del Inter Miami estadounidense.

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El Manchester United anunció el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como entrenador del equipo en sustitución del destituido Michael Carrick. El nuevo técnico iniciará oficialmente su labor a partir de este miércoles, una vez concluido su compromiso con los dos partidos de la selección de Estados Unidos en el actual parón internacional.

El club inglés confirmó el viernes, en un comunicado oficial, que había alcanzado un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para permitir que Pochettino y los miembros de su cuerpo técnico abandonaran la selección estadounidense tras finalizar sus obligaciones con el combinado nacional.

Por su parte, el diario «The Sun» señaló hoy que Nico Paz le ha dado al Manchester United un oportuno recordatorio de su creciente estrellato con dos goles espectaculares con la selección argentina.

Paz, de 22 años, está considerado el esperado heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en la selección argentina y es un objetivo del Manchester United, tras estar firmando una temporada brillante con el Como en la Serie A.

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Paz soltó un disparo fulgurante a la escuadra para abrir el marcador en la goleada de Argentina por 7-0 ante Costa Rica, antes de firmar un potente lanzamiento desde la frontal del área con su otra pierna para poner el 3-0.

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La llegada del nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, podría favorecer los intentos del United por hacerse con su compatriota argentino, aunque el Real Madrid conserva una opción de 80 millones de euros para recuperar al centrocampista en 2027.

Su primer gol con Argentina el martes fue una copia exacta del disparo lejano con el que el Como abrió su contundente victoria por 4-1 ante el United el mes pasado.

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Paz se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol mundial tras un inicio de temporada espectacular.

Se espera que Pochettino reciba respaldo en el mercado de invierno del próximo mes de enero, en el que previsiblemente el Manchester United buscará un defensa y un delantero.

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El nombre de Paz se ha vinculado al Arsenal, al Chelsea y al Manchester United, mientras que también se cree que el París Saint-Germain sigue de cerca su evolución.

Nico Paz ha participado directamente en un gol cada 81 minutos esta temporada, con seis goles y ocho asistencias.

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Gracias a su gran estatura, es capaz de soportar la presión física con más soltura que muchos de los jugadores clásicos que actúan en la posición de 10.

¿Quién es Nico Paz?

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Paz es hijo de Pablo Paz, que jugó con Argentina en el Mundial de 1998, y nació en Tenerife, España.

Comenzó su carrera profesional en el Real Madrid y pasó tres años en su filial, pero le costó dar el salto al primer equipo antes de marcharse al Cono, donde acapara todos los focos.

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Con la retirada internacional de Lionel Messi, la selección argentina se verá obligada a entregar su camiseta número 10 a otro jugador en el primer partido oficial, y numerosos informes han asegurado que Nico Paz será quien vista la legendaria elástica en el próximo periodo.