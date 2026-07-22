Parece que el Real Madrid está a punto de cerrar un fichaje explosivo, con la incorporación de una estrella mundial que brilló en el último Mundial, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, busca cerrar fichajes potentes este verano, en vista de la ausencia del conjunto blanco en los podios de campeones en las dos últimas temporadas.

Michael Olise (24 años) es considerado un objetivo del Real Madrid este verano, y se inclina con fuerza por unirse a "Los Blancos".

Olise es el jugador con mayor número de asistencias en el Mundial 2026 (7 asistencias), y lo hizo tras una temporada excepcional con el Bayern Múnich, en la que marcó 22 goles y dio 31 asistencias en 52 partidos.

Estas actuaciones han despertado gran interés en el Real Madrid, que tiene la intención de acelerar sus esfuerzos para incorporar al extremo derecho nacido en Londres, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2029.

El sitio francés "Foot Mercato" confirmó que Olise desea con fuerza unirse al Real Madrid, donde volverá a coincidir con Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, con quienes jugó en el Mundial 2026.

Kylian Mbappé desempeñó un papel decisivo en esta posible operación, ya que animó a Michael Olise a apostar por el proyecto del Real Madrid.

Según el diario "Bild", Michael Olise, que compartió con sus compañeros de la selección francesa su deseo de unirse al Real Madrid, valoró las palabras del capitán de "Les Bleus".

El objetivo de Kylian Mbappé durante el torneo fue convencer a su amigo de unirse al Real Madrid, además tranquilizó a Michael Olise respecto al deseo del club merengue de ficharlo, y también le habló del estilo de vida en la capital española, desde los restaurantes hasta el clima.

Un discurso que parece haber convencido por completo a Michael Olise. Incluso Kylian Mbappé informó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de las señales positivas que le había transmitido su compañero.

Además, se dice que Michael Olise tiene ciertas dudas sobre la posibilidad de ganar la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, y cree que es capaz de ofrecer más con "Los Blancos".

Ahora, Michael Olise tiene la intención de hablar con la directiva del Bayern Múnich para conocer la visión del club alemán sobre seguir siendo un competidor en la Liga de Campeones y sus planes para las próximas temporadas.

Es probable que esta conversación desempeñe un papel decisivo en el futuro de Michael Olise en el Bayern Múnich.