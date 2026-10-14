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¿Aprovechará el Madrid las circunstancias del City?

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El Real Madrid está atento a la evolución del panorama en Inglaterra, donde se vislumbra una oportunidad que podría abrir las puertas a una de las operaciones más grandes del mundo del fútbol, después de que informaciones de prensa revelaran que el club blanco mantiene su interés en el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, y lo sigue de cerca a la espera de cualquier posible ocasión para incorporarlo en el futuro.

El portal Tribuna señaló que el Real Madrid mantiene una relación excelente con la familia de Haaland y con sus agentes, y apuntó que el contacto entre ambas partes se mantiene de forma directa desde hace años.

Ese contacto refleja un interés estratégico por parte del club blanco, que vigila la evolución de la situación del delantero noruego en la Premier League, además de cualquier posible cambio en su vinculación contractual con el Manchester City, a la espera de que surja una oportunidad que le permita moverse.

Este seguimiento llega en un momento en el que el Manchester City afronta presiones legales y deportivas ligadas al caso de los cargos que se le imputan por supuestas infracciones de las normativas financieras de la Premier League, un asunto que proyecta su sombra sobre el futuro del club.

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El Real Madrid podría estar vigilando cualquier consecuencia futura de este caso, si llegara a repercutir de forma tangible en la estabilidad del proyecto deportivo del Manchester City o en sus planes a largo plazo.

Haaland, con las excepcionales cualidades goleadoras que posee, representa una opción capaz de provocar un salto de calidad en el ataque del Real Madrid, si el club decide convertir su interés continuado en un movimiento oficial.











