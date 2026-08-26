Feyenoord ya oye sonar la caja: un club de la Premier League presenta una oferta por Igor Paixão

Sunderland quiere fichar a Igor Paixão, procedente del Olympique de Marsella, según informa Sky Sports. El club de la Premier League ya ha presentado una oferta por el brasileño.

El Marsella está en apuros económicos y este verano todavía debe vender jugadores para cuadrar sus cuentas. Paixão tiene valor de mercado y, por tanto, puede salir.

Sunderland quiere incorporar a un extremo y el exjugador del Feyenoord es considerado el gran candidato. El entrenador Régis Le Bris está muy entusiasmado con él.

Sunderland ya ha presentado una oferta al Marsella, pero fue rechazada de inmediato. Se desconoce la cuantía de esa propuesta. Según Transfermarkt, vale 35 millones de euros.

El propio Marsella fichó a Paixão procedente del Feyenoord en 2025. Tiene contrato hasta mediados de 2030 en la ciudad del sur de Francia. Un traspaso a Inglaterra podría ser una buena noticia para el Feyenoord. En la transferencia de Paixão al Marsella, el Feyenoord se aseguró un 30 por ciento de la plusvalía en una futura venta.

El delantero, de 26 años, ha disputado hasta ahora 43 partidos con el Marsella. En ellos marcó 12 goles y dio 8 asistencias de gol para el club.

Si se concreta el traspaso de Paixão, en Sunderland se encontrará con tres neerlandeses: Robin Roefs, Jenson Seelt y Brian Brobbey.