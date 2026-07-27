El culebrón del traspaso de Givairo Read adquiere tintes cada vez más serios. Según Voetbal International, Feyenoord y el lateral derecho de diecinueve años están ya en posiciones totalmente enfrentadas, después de que el club de Róterdam también haya rechazado con firmeza la tercera oferta del Nottingham Forest.

Nottingham Forest presentó una tercera propuesta que, incluyendo bonus, puede ascender hasta los 21 millones de euros. Mientras que el entorno de Read estaba convencido de que esta oferta sentaría a Feyenoord a la mesa de negociación, el director técnico Dévy Rigaux volvió a mantener la puerta cerrada.

Según VI, se trata de un llamativo cambio de rumbo con respecto a la anterior dirección del club. El exdirector general y técnico Dennis te Kloese habría indicado al entorno de Read que una cantidad de traspaso de unos 25 millones de euros sería suficiente para hacer negociable una salida.

Sin embargo, ese acuerdo ha quedado sin efecto con la llegada de Rigaux. El nuevo director técnico no se siente vinculado por compromisos anteriores y, según se informa, exige al menos 30 millones de euros por el talentoso defensa, según sostiene el Algemeen Dagblad.

Eso genera incomprensión en el entorno de Read, que considera que el club se está retractando de señales previas. Además, el propio lateral derecho está abierto a un traspaso. Considera la Premier League como el siguiente paso ideal, y el Nottingham Forest ya tiene preparado para él un contrato de cinco años.

El historial de lesiones de Read también influye en su valoración. La pasada temporada estuvo varios meses de baja por dos lesiones en los isquiotibiales y, por ello, es consciente de que una oportunidad de dar el salto con un gran traspaso no vuelve por sí sola. Precisamente por eso ve un cambio a Inglaterra como una oportunidad inmejorable.

Feyenoord lo ve de una manera muy distinta. El club considera a Read uno de los pilares absolutos de cara a la nueva temporada. El entrenador Giovanni van Bronckhorst cuenta claramente con el lateral derecho e incluso estaría valorando nombrarlo capitán.

La gran pregunta ahora es cómo seguirá evolucionando este caso. Nottingham Forest tendrá que regresar con una oferta considerablemente mejorada para hacer cambiar de opinión a Feyenoord, mientras que Read espera que el club termine teniendo en cuenta las expectativas que, según su entorno, se generaron anteriormente. Así, por ahora, jugador y club parecen estar en posiciones totalmente enfrentadas.