Feyenoord vende a un jugador por 15 millones de euros: «Espero que los aficionados me concedan este paso»

Leo Sauer deja definitivamente el Feyenoord para fichar por el VfB Stuttgart, según ha anunciado el club de Róterdam a través de sus canales oficiales. El eslovaco de veinte años deja una cantidad fija de quince millones de euros, que mediante bonus aún puede ascender hasta los diecisiete millones de euros.

«Estoy enormemente agradecido al Feyenoord», se despide Sauer a través de los canales del club. «Agradecido por la confianza que me brindó ya a una edad muy temprana y por la gente que me ha ayudado aquí de todas las maneras posibles a seguir desarrollándome».

En 2022, Sauer llegó al Feyenoord con dieciséis años, tras lo cual debutó con el primer equipo algo más de un año después. La temporada pasada fue titular fijo a las órdenes de Robin van Persie, además de atravesar periodos de problemas físicos, pero por tanto no cumplirá su contrato hasta 2028.

«Desde la Academy hasta el primer equipo he visto lo grande que es este club y aquí he podido sentar las bases de lo que espero sea una bonita carrera en Europa. Eso es algo para siempre», continúa Sauer.

«He llevado esta camiseta con orgullo y, sobre todo, espero que los aficionados, por quienes siempre me he sentido muy querido, me concedan este paso. Ojalá volvamos a encontrarnos alguna vez, quizá incluso ya en la Liga de Campeones la próxima temporada».

Al igual que el Feyenoord, el Stuttgart se clasificó la temporada pasada para la Liga de Campeones. Die Schwaben, que bajo la dirección de Sebastian Hoeness llevan años rindiendo a un gran nivel, cerraron la última campaña como cuartos de Alemania.

Sauer vistió la camiseta del Feyenoord en un total de 44 ocasiones. Entre medias, el internacional eslovaco en once ocasiones también fue cedido al NAC Breda. Ahora arranca para él una nueva aventura en la Bundesliga.