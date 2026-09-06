Feyenoord toca una fibra sensible en el Ittihad Club: «Lo han percibido como una ofensa»

Kenneth Perez cree que Ittihad Club vio como una ofensa la exigencia de Feyenoord de una garantía bancaria, según dijo en Dit Was Het Weekend de ESPN. El domingo parecía que Anis Hadj Moussa iba a marcharse al club saudí, pero finalmente no se pudo alcanzar un acuerdo, aunque todo parecía estar encaminado.

La garantía bancaria solicitada finalmente no llegó, por lo que el extremo parece quedarse en Feyenoord en este periodo de traspasos. "Me parece que Ittihad lo tomó como una ofensa", dice Perez.

"Si a un club saudí, que es propiedad del Estado, le pides una garantía bancaria porque si no temes que no puedan pagarte, entonces piensan: ‘¿perdón, qué?’", añade el danés.

Milan van Dongen explica después cuándo se solicita una garantía bancaria. "Cuando hay dudas de si un club, por ejemplo, puede venirse abajo o entrar en unos problemas financieros tan extraños que dudes de si realmente podrá pagarlo."

Anteriormente, Ajax hizo negocios con Ittihad Club en torno al traspaso de Steven Bergwijn. Según Perez, el club de Róterdam podría haber consultado al Ajax para averiguar si el gigante saudí es fiable en lo que respecta a los pagos.

Las grandes sumas de los traspasos suelen pagarse en varios plazos. Así, los cerca de cuarenta millones de euros que estaban en juego por Hadj Moussa tampoco se habrían pagado de una sola vez. "Naturalmente, solo entregas la licencia del jugador cuando has recibido la primera parte. Entonces podrías llamar a otros clubes y preguntarles: ‘oye, ¿hasta qué punto son fiables?’"

"Y si te dicen que todo es perfecto, ¿entonces sí puedes hacer negocios, no?", plantea el exfutbolista. "Pero, ¿de verdad quería tanto Feyenoord cerrar este traspaso?", se pregunta Kees Kwakman. "Desde el punto de vista deportivo sí lo entiendo." Van Dongen y Perez tampoco entienden después que el club de Róterdam dejara pasar la oferta por esa cantidad.

"Acaban de dejar salir a su delantero (Ayase Ueda, red.). Entonces entiendo, desde un punto de vista deportivo, que pienses: ‘esto sí que es doloroso. Pero es tantísimo dinero... Eso casi no lo puedes dejar pasar", concluye Kwakman.