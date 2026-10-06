Jakub Moder está en el camino de regreso en el Feyenoord. El club de Róterdam compartió este martes fotos en las que se ve al centrocampista polaco completando un entrenamiento. Aún no se sabe cuándo volverá Moder al primer equipo.

Se ve a Moder disputando un duelo con Gonçalo Borges, lo que indica que el polaco vuelve a poder soportar carga de trabajo. Moder ha estado ausente en el Feyenoord durante los últimos meses debido a una persistente lesión de rodilla.

Giovanni van Bronckhorst expresó anteriormente su esperanza de que Moder regresara al Feyenoord en torno al parón internacional. Quizá entre el sábado en la convocatoria para el duelo en casa ante el AZ.

Moder jugó por última vez con el Feyenoord el 12 de abril de este año, en el empate 1-1 de aquel día ante el NEC. Desde entonces, el centrocampista de 27 años arrastra serias molestias en la rodilla, lo que le impide jugar.

Anis Hadj Moussa y Tsuyoshi Watanabe regresaron del parón internacional con molestias. Sin embargo, ambos estuvieron este martes sobre el campo de entrenamiento y parecen listos para el partidazo del Feyenoord ante el AZ.

El periodista que sigue la actualidad del club Martijn Krabbendam informó en el pódcast Dick Voormekaar de que Hadj Moussa y Watanabe están disponibles con normalidad para este fin de semana. Van Bronckhorst ofrecerá claridad el viernes en una comparecencia ante la prensa.