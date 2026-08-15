El Hajduk Split se ha dirigido oficialmente al Feyenoord por Neraysho Kasanwirjo, según informa Feyenoord Transfermarkt. El club croata tiene un interés concreto en el defensa de 24 años y ya ha presentado una oferta en De Kuip.

El Feyenoord está abierto a la salida de Kasanwirjo y apuesta por un traspaso definitivo.

Kasanwirjo regresó recientemente al Feyenoord tras un periodo de cesión en el Fortuna Sittard. Antes de eso, el club de Róterdam ya le había buscado acomodo temporal en otro lugar. Así, el defensa jugó como cedido en el Rapid Viena, el Rangers FC y el Molde FK.

El Feyenoord fichó a Kasanwirjo en enero de 2023 procedente del FC Groningen por dos millones de euros. Desde su llegada a Róterdam, no ha logrado abrirse paso en De Kuip. Su contrato en De Kuip se extiende hasta el verano de 2027.

Kasanwirjo, nacido en Ámsterdam, es central de origen, aunque también puede actuar como lateral derecho y lateral izquierdo. El defensa diestro mide 1,85 metros y fue internacional en trece ocasiones con la selección neerlandesa sub-21.

Transfermarkt estima el valor de mercado actual de Kasanwirjo en 1,5 millones de euros.