Todo apunta a que el Feyenoord se desprenderá de dos jugadores descartados antes del cierre del mercado de fichajes. Según Feyenoord Transfermarkt el club negocia la venta tanto de Neraysho Kasanwirjo como de Casper Tengstedt. Según Voetbal International los de Róterdam incluso ya han alcanzado un acuerdo de principio para la venta de Kasanwirjo.

Kasanwirjo puede regresar a Noruega, donde ya jugó en el Molde FK durante la primera mitad de la pasada temporada. Ese club decidió no ejecutar la opción de compra incluida en el contrato de cesión, pero el SK Brann, participante en la Conference League, sí ve con buenos ojos su llegada.

El Kasanwirjo, de 24 años, tiene contrato hasta mediados de 2027 en De Kuip, donde no tiene futuro. El Feyenoord espera ingresar una cantidad por traspaso por el jugador de Ámsterdam en los próximos días. Kasanwirjo tiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros.

Kasanwirjo llegó en 2023 procedente del FC Groningen, pero finalmente solo disputó nueve partidos oficiales con el primer equipo del Feyenoord. El diestro también jugó como cedido en el Rapid Wien, el Rangers FC y el Fortuna Sittard, además del Molde.

Tengstedt llegó el verano pasado procedente del Benfica por unos seis millones de euros y firmó un contrato hasta mediados de 2029. Sin embargo, parece que el danés (26) dejará Róterdam tras solo un año.

El delantero, que marcó 5 goles en 23 partidos con el Feyenoord, está en el punto de mira del Toulouse y el interés es mutuo. Los franceses tienen previsto presentar todavía este viernes una oferta en De Kuip.

Tengstedt no entra en los planes de Giovanni van Bronkhorst. El técnico tiene en Ayase Ueda a su delantero centro titular indiscutible, pero Tengstedt también ha perdido la batalla por detrás de él. Shaqueel van Persie y el fichaje Nacho Ferri están por delante en la jerarquía.