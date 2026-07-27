El culebrón del traspaso de Givairo Read parece haber tomado un nuevo giro. Donde Voetbal International informó el lunes de que Feyenoord y el entorno del lateral derecho están enfrentados por un acuerdo del pasado, Feyenoord Transfermarkt aporta ahora nueva información sobre la situación.

Según Martijn Krabbendam, de Voetbal International , el punto muerto se ha producido porque el exdirector del Feyenoord, Dennis te Kloese, habría indicado al entorno de Read que una cantidad de traspaso de unos 25 millones de euros sería suficiente para hacer posible la operación. Sin embargo, según el medio, el director técnico Dévy Rigaux no se siente vinculado a ese acuerdo verbal y exige al menos 30 millones de euros.

Sin embargo, el habitualmente bien informado Feyenoord Transfermarkt traza un panorama distinto. No se trataría de una promesa verbal, sino de un acuerdo que realmente quedó recogido por escrito.

"El traspaso de Givairo Read al Nottingham Forest simplemente parece que va a producirse. Como ya informamos en exclusiva anteriormente, la cantidad de traspaso acordada de antemano asciende a unos 25 millones de euros. Esa cifra quedó fijada por escrito en su momento por un director incompetente del Feyenoord del pasado", desliza Feyenoord Transfermarkt en X sobre Te Kloese.

Nottingham Forest vio recientemente rechazada una tercera oferta de 21 millones de euros en total, pero se espera que el club inglés vuelva con una propuesta mejorada. Una subida hacia la supuesta cláusula de 25 millones de euros parece lógica en ese sentido.

Para Read, ese sería el desenlace deseado. El lateral derecho de 19 años lleva tiempo abierto a un salto a la Premier League y ve al Nottingham Forest como el siguiente paso ideal en su carrera.



