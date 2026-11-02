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Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones

En la Champions League, el Feyenoord de Róterdam se enfrenta al Inter de Milán. Pero ¿quién transmite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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MéxicoHBO Max
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ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
de Kuip

El partido entre Fey. Róterdam e Inter de Milán comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y en streaming?

El partido de la Champions League entre el Feyenoord y el Inter de Milán se podrá ver en directo en DAZN. El siguiente enlace os llevará directamente a la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Fey. Róterdam e Inter de Milán?

El Feyenoord llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su partido más reciente, el equipo de Róterdam empató 1-1 con el Fortuna Sittard. Antes había sumado otro empate ante el PSV (1-1) y una derrota frente al Real Betis en la Champions League (0-1). En el lado positivo, el Feyenoord ganó al Telstar (4-3) y al Como (2-3 desde la perspectiva del visitante), y marcó un total de nueve goles en cinco partidos, aunque también encajó ocho.

El Inter de Milán acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 en el derbi de Milán ante el AC Milan. Antes, el Inter había ganado en la Serie A al Venecia (2-0) y al Florencia (1-2 desde la perspectiva del visitante), así como al Shakhtar Donetsk en la Champions League (1-0). En esos cinco partidos, el Inter marcó ocho goles y encajó siete.

FEY

FEY - Formulario

COM
W3-2
TEL
W3-4
BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
INT

INT - Formulario

BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: alineaciones

Feyenoord contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: estado de forma

FEY

FEY - Formulario

COM
W3-2
TEL
W3-4
BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
INT

INT - Formulario

BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FeyenoordEmpateInter Milán
1
1
2
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
Liga de Campeones
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4

Fey. Róterdam vs. Inter de Milán: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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