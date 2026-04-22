¿Feyenoord dará el paso? «Si nos fijamos en su currículum, ese paso sería lógico»

Bert van Marwijk no se sorprendería si Danny Buijs entrenara al Feyenoord, según afirma en una entrevista con Voetbal International.

Ambos concedieron una entrevista a la revista neerlandesa. El observador de clubes Geert-Jan Jakobs preguntó a Buijs por su reacción ante una posible llamada.

«¿Qué haría si llamara el Feyenoord? No lo pienso. Si ocurre, te afecta emocionalmente. Entonces decides cómo afrontarlo», responde con modestia Buijs, de 43 años. Jugó en De Kuip entre 2006 y 2009.

Van Marwijk lo ve lógico: «Es de la región, conoce el club y domina su mentalidad. Un club así debe atreverse, como hice yo».

Por ahora, Buijs se centra en el Fortuna Sittard: «He dicho que estoy seguro al 99 % de que me quedo, porque el cien por cien no se puede garantizar. Siempre puede surgir algo».

Se siente como en casa: «Hace años no me habría planteado vivir en Limburgo; era esa visión estrecha, la arrogancia de la Randstad. Ahora puedo decirte: no voy a vender mi casa aquí».

«Me gusta la vida tranquila, la cordialidad y el espacio. Además, aquí he conocido a alguien con quien me llevo de maravilla», concluye Buijs.