Feyenoord no dejó títere con cabeza este domingo por la tarde ante el FC Utrecht. El equipo de Giovanni van Bronckhorst ya ganaba 3-0 al descanso en De Kuip y, tras el intermedio, amplió la ventaja hasta firmar un contundente 5-0. Los goles llevaron la firma de Anis Hadj Moussa (dos), Nacho Ferri, Luciano Valente y Gaoussou Diarra.

Van Bronckhorst no vio motivos para modificar su once inicial tras el 0-7 ante el PEC Zwolle y puso en liza exactamente los mismos nombres. Además, llamó la atención la ausencia total de Shaqueel van Persie y Gonçalo Borges por molestias físicas, lo que dejó a Feyenoord con pocas opciones ofensivas en el banquillo. El FC Utrecht arrancó con el mismo once que en la victoria por 1-2 ante el Excelsior.

Feyenoord dejó claro desde el pitido inicial que al Utrecht le esperaba una tarde muy dura. Hadj Moussa inició en el minuto seis una acción individual desde su propio campo, condujo sin oposición hacia el área y definió de cerca ante Vasilios Barkas para el 1-0.

Menos de tres minutos después, también acabó en la red el segundo gol del conjunto de Róterdam. Ferri había desperdiciado poco antes una gran ocasión, pero acto seguido controló de manera excelente un balón dentro del área y sacó un disparo demoledor para el 2-0, tras lo cual Feyenoord mantuvo el ritmo alto.

Utrecht apenas lograba contener al equipo local y volvió a ser castigado en el minuto 33. Hadj Moussa volvió a poder irse hacia dentro con relativa facilidad ante el lateral izquierdo Arthur Zagré, que lo estaba pasando muy mal, y marcó en el primer palo para firmar su segundo tanto de la tarde. Utrecht no llegó a tocar una sola vez el balón en el área de Róterdam antes del descanso.

Además, los visitantes sufrieron un contratiempo antes del descanso, cuando Artem Stepanov se lesionó al apoyar mal y tuvo que marcharse emocionado hacia la banda. Como consecuencia, el delantero del Utrecht, que había sido convocado por primera vez con la selección ucraniana, probablemente tendrá que perderse el parón internacional. Feyenoord dispuso de más ocasiones, entre otros por medio de Valente, para ampliar aún más la ventaja, pero finalmente se marchó al vestuario con un 3-0 a favor.

Tampoco cambió demasiado el guion del partido tras el descanso. Niklas Vesterlund cometió mano dentro de su propia área en el minuto 52 y Valente transformó con precisión el penalti señalado, batiendo a Barkas y firmando así el cuarto gol de Feyenoord de la tarde.

El broche final llegó en el minuto 64 por medio del suplente Diarra. Zechiël lanzó al atacante al espacio en una transición y Diarra colocó el balón con serenidad en el palo largo para el 5-0. Así, Feyenoord volvió a celebrar una victoria muy amplia tras la goleada ante el PEC Zwolle.

Gracias a este convincente triunfo, Feyenoord asalta provisionalmente el liderato de la Eredivisie VriendenLoterij, aunque PSV y AZ todavía pueden superar este domingo al conjunto de Róterdam. Para el FC Utrecht, la situación presenta un panorama bastante menos halagüeño: el equipo de la ciudad de Utrecht ocupa una decepcionante decimoquinta plaza, por lo que la presión sobre el técnico Anthony Correia ya ha aumentado considerablemente a las puertas del parón internacional.