El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, expresó su frustración por el empate que cosechó el equipo frente al Abha en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad empató con su anfitrión, el Abha, por 1-1, durante el partido que enfrentó a ambos este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Wissing declaró en una rueda de prensa tras el partido, en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Sentimos una gran frustración, vinimos a ganar, pero no fue nuestro día y no mostramos la contundencia ofensiva necesaria".

Y aclaró: "La suerte no nos acompañó, generamos muchas ocasiones, pero no logramos aprovecharlas ni traducirlas en goles".

Y añadió: "Le dimos espacios al rival, le permitimos crear ocasiones, y el Abha consiguió marcar un bonito gol".

Y agregó: "No mostramos nuestra personalidad habitual, y ante el bloque defensivo del rival, el partido exigía aprovechar las oportunidades disponibles".

Y concluyó: "Es cierto que el Abha es colista de la clasificación, pero ofreció un partido excelente, mostró una gran organización defensiva, y es un equipo que sabe muy bien cómo plantar cara a sus rivales".

Cabe recordar que el empate fue apenas el tercero que consigue el Abha en la actual temporada de la Liga Roshn, frente a 8 derrotas, sin lograr ninguna victoria, por lo que se mantiene en el fondo de la clasificación con tan solo 3 puntos.

En cambio, el Al-Ittihad tropezó por cuarta vez esta temporada, con una derrota y 3 empates, de modo que su casillero asciende a 24 puntos, con los que ocupa el cuarto puesto en la clasificación.