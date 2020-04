FESFUT se replantea seguir con el partido de repechaje entre Jocoro y Platense

El máximo ente rector del fútbol salvadoreño sigue analizando esta situación.

La Segunda División del fútbol salvadoreño no quiere que Platense juegue el partido contra Jocoro, en caso de ganarlo podría ascender, pero si pasa lo contrario seguiría en dicha categoría.



Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, dio su versión ante este tema: “La Segunda División está pidiendo que se declare campeón a Platense de este torneo, así como se declaró campeón al Once Deportivo. Tienen sus argumentos. La Segunda División se pregunta cómo fue posible que en Primera División se declare campeón al Once Deportivo”.



Por su parte, Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, manifestó que la posibilidad de cambiar de decisión se tomará una vez se termine la etapa de cuarentena que ha decretado el gobierno de El Salvador, debido a la pandemia del Coronavirus.