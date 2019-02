Ferreira aún piensa si festejará o no un gol a Bolívar

El delantero uruguayo dijo estar agradecido con Bolívar, pero no descarta si celebrará un gol a los celestes en el juego por el torneo boliviano.

William Ferreira, ¿festejará o no si marco un gol a su exequipo Bolívar? Esa es la duda que existe en el delantero uruguayo que dejará para ese momento si amerita celebrar una conquista frente a su antiguo club en el juego de este sábado.

Ferreira no quiere adelantarse a los hechos. Le consultaron si habría de festejar un gol contra Bolívar y respondió que dependerá de las circunstancias del partido, si el tanto le da el triunfo a los millonarios o si solo es un gol más en el partido.

“No sé cómo se va a dar, Obviamente tengo respeto y agradecimiento a toda esa hinchada que siempre me ha brindado su cariño, de antemano digo que no, pero no sé cómo se dará ese partido”, dijo Ferreira.

El uruguayo se siente agradecido a Bolívar por todo lo que pasó en su carrera deportiva, pero ahora está comprometido con Always Ready y si su gol sirve para el triunfo podría festejar como la última vez cuando anotó para el empate frente a San José (3-3) sacándose la camiseta.

“Es una lindas sensación, es un partido especial por todo lo que viví en Bolívar, ahora me toca estar aquí estoy agradecido con la gente de Always por confiar en mí, voy a dar lo mejor de mí para conseguir el triunfo y seguir sumando. Hemos tenido la primera victoria en nuestra casa y eso nos da confianza”, dijo el delantero charrúa.