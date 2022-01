Ferran Torres y Pedri dan negativo en la PCR y viajarán a Riad

Ferran Torres y Pedri González finalmente sí van a poder viajar a Riad para disputar la Supercopa de España. Tal y como ha anunciado el Fútbol Club Barcelona en un comunicado este lunes a última hora, ambos jugadores han dado negativo en la PCR y viajarán a Riad para reunirse junto al resto de sus compañeros.

Los jugadores del primer equipo @Pedri y @FerranTorres20 han dado negativo por Covid-19 en la prueba PCR y se incorporarán próximamente al resto del equipo en Riad. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/dHlRR3oOjZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

Su presencia en el Clásico de este miércoles en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid no está garantizada de todas formas, pues las autoridades pertinentes aun tienen que dar el visto bueno definitivo. Además, el Barcelona, aunque ha anunciado que ya puede inscribir a Ferran Torres, oficialmente aun no ha sido inscrito aunque todo apunta a que lo estará antes del partido.

No hay que olvidar también que ambos jugadores están en el proceso final de recuperación de las lesiones que les han apartado de los terrenos de juego en las últimas semanas y que aun no están al 100%, por lo que habrá que esperar al miércoles para saber si podrán jugar o no ante el Real Madrid.