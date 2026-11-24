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El delantero del Paris Saint-Germain Ferran Torres ha comprado la sede administrativa de su exclub, el Valencia. Según las informaciones publicadas, el internacional español ha invertido unos 7 millones de euros en el inmueble y se ha convertido en el casero del equipo en el que inició su carrera profesional.

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Una gran inversión en el corazón de Valencia

Ferran Torres, formado en la cantera del Valencia, ha cerrado la compra del edificio que alberga actualmente las oficinas administrativas del club. Situado justo al lado del emblemático estadio de Mestalla, el inmueble cuenta con una planta baja y otras cinco plantas. Su superficie total ronda los 5.000 metros cuadrados, una incorporación importante a la creciente cartera de negocios del jugador en la ciudad.

La operación fue adelantada por Valencia Plaza y confirmada posteriormente por AS. La transacción refleja el vínculo que la estrella del PSG mantiene con su ciudad natal, pese a que su carrera como futbolista le ha llevado al Manchester City, al Barcelona y ahora a la capital francesa . Con esta inversión de 7 millones de euros, Torres se sitúa en el centro de los futuros planes de transformación urbana de la ciudad y demuestra su interés por obtener rentabilidad a largo plazo fuera del fútbol.

El edificio es el centro de las operaciones diarias del club, aunque, tras el cambio de propietario, su condición de sede del equipo será temporal. Pese a la compra de Torres, el Valencia no abandonará el inmueble de inmediato. Se da así una situación singular: uno de los jugadores más destacados surgidos de la cantera del club es ahora el casero de su antiguo empleador y cobrará un alquiler a la institución en la que comenzó su carrera profesional.

Los planes de traslado al Nou Mestalla

La venta del inmueble está directamente relacionada con el proyecto de estadio que el Valencia lleva años desarrollando. Con las obras del Nou Mestalla avanzando según el calendario previsto, el club prepara su traslado a la nueva sede a partir de la próxima temporada. El plan incluye concentrar todas las funciones administrativas en el nuevo complejo, por lo que el antiguo edificio de oficinas dejará de ser necesario a largo plazo. Por ello, el club lo puso a la venta para obtener fondos.

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Hasta que el nuevo estadio esté completamente terminado y listo para su uso, el Valencia permanecerá en el edificio como inquilino. Así, la actividad del club podrá continuar sin interrupciones durante la fase final de las obras. Para el Valencia, la venta aporta liquidez inmediata; para Torres, supone hacerse con un inmueble en una zona que se espera que experimente una profunda transformación cuando el antiguo estadio sea finalmente demolido.

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Una creciente cartera inmobiliaria en Valencia

Esta última compra no es la primera incursión del atacante de 26 años en el mercado inmobiliario valenciano. Torres ya posee otro inmueble importante en las inmediaciones de Mestalla, con unas 50 oficinas independientes. El jugador considera que la zona tiene un gran potencial de revalorización. El valor estratégico de estas inversiones está ligado al futuro de los terrenos del estadio actual, cuya transformación integral está prevista una vez que el equipo se traslade a la otra parte de la ciudad.

Los planes actuales apuntan a que los terrenos que ocupa Mestalla quedarán despejados para dar paso a una promoción residencial de unas 500 viviendas nuevas. Se espera que la conversión de este espacio deportivo en una zona residencial y comercial eleve considerablemente el valor de los inmuebles. Mientras Torres ya ha cerrado esta última operación, el Valencia sigue buscando comprador para la parcela principal del estadio, valorada en cerca de 150 millones de euros.

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Un impulso económico para los refuerzos de enero

Los 7 millones de euros obtenidos con la venta ingresarán directamente en las cuentas del Valencia y darán al club un necesario margen financiero. A corto plazo, se espera que estos fondos resulten decisivos de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. La dirección del club ya ha identificado varias posiciones clave que necesita reforzar para seguir siendo competitiva en LaLiga, y el dinero de la operación con Torres le proporciona los recursos necesarios para intentar incorporar jugadores en enero.

Para Torres, la compra afianza su perfil de inversor perspicaz. Aunque su prioridad sigue siendo ganar títulos con el PSG y la selección española, sus negocios en Valencia garantizan que seguirá siendo una figura importante en la ciudad durante las próximas décadas.