Ferran Torres opina sobre la candidatura del Barcelona y el Real Madrid al título europeo

El internacional español Ferran Torres brilló y guió al Paris Saint-Germain hacia un inicio contundente en la Liga de Campeones de Europa, al firmar un triplete durante la goleada frente al Slovan Bratislava eslovaco (6-1), la noche del miércoles, en la primera jornada de la competición continental.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, Torres expresó su gran felicidad con el club francés, al que se incorporó procedente del Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano.

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Torres afirmó: «¡Me siento feliz aquí! Cuando estás feliz, ofreces tu mejor nivel. Estoy muy contento en el Paris Saint-Germain».

El delantero español también respondió a una pregunta sobre la capacidad del Barcelona para competir por el título de la Liga de Campeones de Europa, diciendo: «Sí, el Barcelona es uno de los equipos candidatos a ganar el título. El Real Madrid también es un competidor, así como el Bayern de Múnich, y nosotros también. Será una gran competencia».

Este es el primer triplete de Ferran Torres en su carrera en la Liga de Campeones de Europa, y lo consiguió en su primer partido con el Paris Saint-Germain en el torneo. Es algo que no había logrado en los 50 partidos que había disputado antes en la Liga de Campeones: 9 con el Valencia, 7 con el Manchester City y 34 con la camiseta del Barcelona.

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