Ferran Torres, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con España

Sufre una pequeña fractura en el pie derecho y está descartado para los partidos de España ante Grecia y Suecia

Malas noticias para Ferran Torres. Según las primeras exploraciones el futbolista estará un mínimo de mes y medio de baja y queda totalmente descartado para jugar ante Grecia y Suecia, donde España se juega una plaza en el Mundial de Qatar. Ferran quiso forzar para ayudar a España en la Liga de Naciones, en la final contra Francia, pero ahora las pruebas médicas le han diagnosticado una lesión y queda fuera de combate.

Qué lesión tiene Ferran Torres

El delantero del Manchester City y de la selección española sufre una pequeña fractura en el pie derecho y tendrá que estar de baja algo más de un mes fuera de combate, según han reconocido a Goal fuentes cercanas al jugador.

Cuánto tiempo estará de baja Ferran Torres

Las primeras exploraciones médicas indican que el ex del Valencia CF estará fuera de los terrenos de juego, como mínimo, un mes. Es decir, que no podrá participar con el Manchester City ni en Premier League, ni en Champions League. Al menos, durante este mes de octubre. Se espera que pueda volver a mediados de noviembre o a comienzos de diciembre, si la recuperación no es positiva.

Qué partidos se perdería Ferran Torres con España

Lo normal es que esté un mes completo de baja, siempre y cuando la evolución de su lesión sea la correcta. Incluso podría estar fuera mes y medio. Es decir, que se pierde seguro los dos choques decisivos del grupo B de la selección española para estar en el Mundial de Qatar de 2022. Ni estará disponible contra Grecia, ni tampoco contra Suecia.