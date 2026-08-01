El Paris Saint-Germain se ha acercado a lograr uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes de verano, después de que el español Ferran Torres, delantero del Barcelona, mostrara su deseo de fichar por el campeón de Europa, en un paso que allanaría el camino para el inicio de las negociaciones oficiales entre ambos clubes.

Según informó la cadena francesa "Foot Mercato", este sábado, Torres comunicó a sus allegados su deseo de vestir la camiseta del Paris Saint-Germain, y también informó de su decisión a varios de sus compañeros en el vestuario del Barcelona, lo que llevó a la directiva del club catalán a cambiar su postura y a mostrarse dispuesta a escuchar ofertas.

Añadió que a principios de la próxima semana está prevista una reunión entre los responsables del Barcelona y del Paris Saint-Germain, en un intento de alcanzar una fórmula adecuada para cerrar el traspaso, pese a que hasta ahora no existe un acuerdo definitivo entre ambos clubes.

El diario español "Sport" había revelado con anterioridad que el Paris Saint-Germain dejó claro al jugador que está dispuesto a mejorar cualquier oferta de renovación de contrato que pueda presentarle el Barcelona, además de que el club francés confía en su capacidad para convencer al jugador de sumarse a sus filas.

El Paris Saint-Germain busca un nuevo delantero para compensar la salida del portugués Gonçalo Ramos, y Ferran Torres es uno de los nombres más destacados que el técnico Luis Enrique ha situado entre sus prioridades, dada su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva, ya sea como ariete o en las bandas.

El interés del club parisino por el jugador español llega tras sus mejores temporadas con el Barcelona, ya que marcó 16 goles y dio dos asistencias en 33 partidos de la liga española, además de desempeñar un papel destacado en la conquista del título de la Copa del Mundo 2026 por parte de la selección de España, al anotar el gol de la victoria en la final ante Argentina.

Luis Enrique considera que el jugador de 25 años representa una incorporación ideal para su sistema ofensivo, gracias a su flexibilidad táctica y a su capacidad para ocupar más de una posición, una virtud que lo ha convertido en una de las opciones más destacadas dentro del club francés.

En caso de cerrarse el traspaso, Ferran Torres se convertiría en el segundo jugador que pasa del Barcelona al Paris Saint-Germain en seis meses, después de la joven promesa Dro Fernández, mientras que Ousmane Dembélé se había adelantado a ambos con su fichaje por el conjunto parisino hace 3 temporadas.