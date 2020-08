Ferran Torres desvela qué pidió para renovar y acusa a Dani Parejo de no ser buen capitán

El de Foios concede una explosiva entrevista a "Marca" después de certificar su marcha al Manchester City

Ferran Torres, nuevo jugador del Manchester City, concedió una entrevista exclusiva en "Marca" que resulta realmente sorprendente. Ferran reconoce que sus condiciones para renovar por el CF eran tres: que fuera Peter Lim para negociar y sentirse valorado, ser capitán del Valencia CF porque ese era su sueño y además, ser de los mejores pagados por la plantilla. De propina, Ferran acusa a Dani Parejo, capitán del vestuario del Valencia, explicando que "Dani Parejo no fue un buen capitán conmigo ". Una entrevista realmente explosiva.

Tras abandonar un club al que llegó cuando tenía 7 años, Ferran comentó: "Fueron días de mucho nerviosismo. Mi agente estaba en Manchester con el club y me llamó y me dijo que habían llegado a un acuerdo y que jugaría en el City. Es un club para ganarlo todo y tiene al mejor entrenador del mundo. Creo que allí voy a mejorar y a aprender muchas cosas ", dijo, para después hablar de su charla con Pep Guardiola, que define como "un momento muy emocionante para mí. Me transmitió mucha tranquilidad y me dio la enhorabuena. Eso me sirvió mucho para calmarme y para tener muchas más ganas de ir", aseguró.

Ferran dice sentirse "muy contento e ilusionado, aunque a la vez muy triste porque me marcho del equipo de mi vida. Es el equipo que me lo ha dado todo y me ha formado desde los siete años... pero también donde he pasado momentos duros, en los que me he sentido frustrado, que me llevaron a tomar la decisión de irme. Pero me gustaría recalcar, que quede muy claro, que estoy muy agradecido al Valencia y lo apoyaré esté donde esté. El problema es que hay personas dentro del club y unos cuantos periodistas empeñados en dejarme mal y en manchar mi imagen. Me niego a salir mal del Valencia porque soy valencianista ", explica el extremo de Foios.

Además, insiste en que se sintió perseguido en Valencia: "Cuando me hicieron ficha del primer equipo, sin que yo forzara nada, empecé a recibir presiones y críticas para que la rechazara. Y no solo yo. También se quiso hacer daño y desprestigiar a mis representantes y a mi familia. Aunque, por suerte, solo fueron unos cuantos medios. Los mismos que ahora hacen campañas contra mí, decían entonces que nos equivocábamos y que fracasaría, algo que con solo 17 años me dolió muchísimo. Igual que digo eso, tengo que reconocer que otros muchos medios y periodistas siempre me han tratado con cariño y respeto. Incluso ahora que hay empleados del club trabajando para manchar mi imagen" , asegura.

Ferran comentó que el parón del Covid-19 también le dio mucho que pensar: "Di positivo y me asusté por todo lo que veía y oía y al mismo tiempo recibía campañas y críticas dirigidas desde el club por parte de varios medios... Eso sí fue definitivo para pensar en irme del Valencia" , asegura.

El extremo creyó por un momento que renovaría y tanto él como su entorno pidieron tres condiciones para renovar: "Una es que se involucrara en mi renovación Peter Lim, para demostrarme que yo era importante para el club. Otra era ser capitán, que era mi sueño, porque había visto como otros clubes habían hecho eso con los jóvenes de la casa, como Oyarzabal o Fernando Torres, para retenerlos. Y la tercera era estar entre los jugadores mejor pagados de la plantilla. Eran dos de tres... Y ninguna se cumplió" . El de Foios asegura que sólo recibió una oferta para renovar y que su agente le había respondido claramente que no. Después, no hubo más diálogo.

Sobre la relación con Dani Parejo, el capitán del vestuario ché, Ferran hace unas declaraciones sorprendentes: "Después de tres años de experiencia en el primer equipo, todo esto me pilla maduro y mentalmente fuerte. Pero con 17 años, no. Parejo es un gran jugador pero personalmente nunca he tenido relación con él. Cuando subí al primer equipo, con 17 años, pasaron muchas semanas hasta que me dedicó un simple 'Buenos días'. No considero que haya sido un buen capitán conmigo. Lo peor vino con la salida de Marcelino. Se nos usó a Kangin y a mí como culpables en el vestuario, y se nos dejó de hablar durante semanas ", comentó.

El artículo sigue a continuación

También se refiere a Marcelino: "Marcelino es un gran entrenador. Le debo mucho, y espero que entrene a un grande. Estoy seguro que si algún tuviéramos la suerte de coincidir en otro club, personalmente me trataría de otra forma. Él lo sabe" , asegura, para después decir que fue un "desastre" que Mateu y Longoria salieran del club, algo que Ferran cree que fue negativo. Sobre Mateu, asegura que "fue una persona que apostó por mí".

Y por último, sobre si llamaron otros clubes grandes, además del City, para conseguir su fichaje, Ferran dice que "es verdad que llamaron equipos muy grandes. Pero eso debo guardarlo para mí" , sostiene. Será nuevo jugador del , por 23 millones fijos más 12 en variables.