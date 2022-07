Su fichaje estaba cerrado desde hace meses. Visitó Valdebebas hace unos días. Llega libre, pero se ha querido pagar una compensación al Mallorca.

Por Jorge C. Picón - Ferran Quetglas se despidió del Real Mallorca ayer en un comunicado en sus redes sociales. El portero de 17 años, cuyo fichaje por el Real Madrid se cerró hace un par de meses, escribió una emotiva carta en sus Instagram dando las gracias al club en el que ha crecido y con el que acabó contrato el pasado 1 de julio. "Me gustaría dar las gracias a cada una de las personas con las que he coincidido durante este tiempo: compañeros, entrenadores, preparadores físicos, fisios, utilleros… gracias a todos y a cada uno de vosotros por hacerme sentir tan feliz y tan especial. Sé que sin vosotros todo esto no sería posible", expresó.

Goal ha venido informando de la llegada del guardameta al Real Madrid. Internacional con las categorías inferiores de la selección, Quetglas es uno de los jugadores más prometedores en su puesto. La dirección deportiva lo venía siguiendo desde hacía tiempo y ha aprovechado que quedaba libre para lanzarse a por él. Sin embargo, en un gesto de buena fe con el Mallorca, se ha decidido pagar una compensación al conjunto bermellón, con el que existe una buena relación. Sin ir más lejos, en los últimos años se han hecho con ellos otros traspasos como la llegada de Asensio o la cesión de Kubo.

El jugador estuvo visitando Valdebebas hace unos ideas, la que será su nueva casa a partir. deesta temporada. La idea es que se incorpore al juvenil A, que esta temporada estará dirigido por Álvaro Arbeloa. El Madrid ha preparado un plan para Quetglas, que este año peleará por un puesto en División de Honor y en la Youth League. En un futuro no muy lejano se espera que se ponga bajo los palos de la portería del Castilla. Su rendimiento en ambos equipos será el que marcará si puede llegar al primer equipo.