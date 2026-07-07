Feroz rivalidad entre Salah y Trezeguet por un logro especial

Las estrellas de la actual selección egipcia hacen historia al clasificar para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Este martes Egipto se mide a Argentina en octavos, tras eliminar a Australia.

Según «Stats Foot», Mahmoud Hassan Trezeguet lidera a Egipto con 33 partidos en grandes torneos (Copa Africana y Mundial).

Hoy, Mohamed Salah, capitán de Egipto, sumó un partido más y empató a la leyenda Ahmed Hassan con 32 encuentros.

Bajo la dirección de Hossam Hassan, esta generación ha hecho historia al alcanzar por primera vez los octavos de final.

Lee también... Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila... y Portugal no había ganado nada antes de mí».

