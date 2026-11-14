Feroz competencia por la presidencia de la Federación Italiana: Galliani cambia las reglas del juego frente a Malagò

Compartir Sigue a GOAL en Google

Las elecciones a la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol se encaminan hacia una disputa entre dos figuras destacadas del panorama deportivo, pero los cálculos de votos y apoyos dentro del sistema podrían deparar sorpresas que los nombres por sí solos no reflejan, en medio del retroceso del respaldo del que gozaba uno de los candidatos hace apenas unos meses.

Anuncios

La Federación Italiana de Fútbol anunció el sábado la aceptación de las candidaturas de Giovanni Malagò y Adriano Galliani para disputar las elecciones a la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol, previstas para el próximo 14 de diciembre, con lo que ambos se convierten en los candidatos oficiales al cargo.

Malagò tiene 67 años, mientras que Galliani llega a los 82, y ambos disputan la carrera en medio de una clara diferencia en cuanto a la naturaleza de las entidades que respaldan a cada uno, según lo informado por la Federación Italiana respecto al reparto del apoyo electoral.

Según el sitio Football Italia, Malagò cuenta con el respaldo de los clubes de la Serie A, mientras que Galliani se apoya en el apoyo de los jugadores y los entrenadores, en un enfrentamiento electoral que trasciende la competencia personal para reflejar la disparidad de posturas entre las partes que componen el entramado del fútbol italiano.

Malagò había sido elegido presidente de la Federación Italiana el pasado junio, antes de que se constatara posteriormente que no tenía derecho a presentarse por carecer de la condición de miembro de la Federación, lo que llevó al Comité Olímpico Italiano a estudiar poner a la institución bajo la dirección de un comisario especial.

Anuncios Anuncios

Sin embargo, los acontecimientos terminaron con el nombramiento del propio Malagò como comisario especial de la Federación, junto con la decisión de convocar nuevas elecciones para elegir un presidente de forma oficial, con lo que el dirigente de 67 años vuelve a la pugna por el cargo.

Related Topics

La postura de los clubes de la Serie A hacia Malagò experimentó un cambio notable en comparación con el pasado verano, ya que esta vez solo obtuvo el apoyo de 11 clubes de un total de 20, después de haber contado con el respaldo de 19 clubes, lo que refleja un claro retroceso en su base electoral dentro de la competición.

Lea también: Tras la preocupación del Barcelona, De Jong: no había ninguna necesidad de arriesgar

Las elecciones se basan en 516 votos repartidos entre los distintos componentes del fútbol italiano, si bien estos votos no tienen el mismo valor, ya que el porcentaje de influencia de cada entidad varía según su peso en el entramado, lo que hace que el número de delegados no sea suficiente por sí solo para determinar la fuerza electoral de cada parte.

Anuncios

La cuota de los clubes de la Serie A asciende al 18% de los votos a través de 20 delegados, frente al 6% de la Serie B a través de 20 delegados, y el 12% de la Serie C a través de 57 delegados, mientras que la Liga de Aficionados obtiene el 34% de los votos a través de 99 delegados, y la cuota de los jugadores alcanza el 20% a través de 52 delegados, y la de los entrenadores el 10% a través de 26 delegados.

El periodo pasado estuvo marcado por una tensión jurídica entre los candidatos, en medio de desacuerdos sobre los procedimientos de candidatura y la validez de los documentos presentados, siendo el más destacado la crisis de la doble firma del Genoa, cuyo nombre se incluyó primero entre los apoyos a Galliani, antes de dar marcha atrás y anunciar su respaldo a Malagò, lo que suscitó polémica en torno a si este último cumplía el mínimo requerido de apoyos de los clubes de la Serie A para disputar las elecciones, antes de que se emitiera hoy la decisión de aceptar sus candidaturas.

Lea también: Impulso mundial: Marruecos acepta el regalo de Brasil y espera la caída de Portugal