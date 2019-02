Fernando Torres explica su pasión por el Atlético: "No iba a apoyar al equipo fácil, el que siempre gana"

Fernando Torres ha ofrecido una entrevista en exclusiva a DAZN donde relata cómo surgió su pasión por el Atlético. Siendo su abuelo clave en esta decisión.

“Mi familia no es realmente una familia que sigua el futbol, como es normal hacer en España. Es difícil encontrar una familia que realmente no preste atención al fútbol, pero ese fue mi caso. Así que no tuve ninguna presión ni ninguna influencia para convertirme en un seguidor de cualquier equipo. Pero mi abuelo era hincha del Atlético, un gran seguidor, Estuve con él todo el tiempo viendo partidos. Entrando en los bares para ver el fútbol. O incluso escuchándolo en la radio. Y empecé a sentir esa pasión de la que estaba hablando”.

“Cuando era niño, todos en mi clase, en la colegio, apoyaban al Real Madrid. Eso era lo normal en ese momento. Así que mi manera de rebelarme fue decir: Yo no soy como los otros. No voy a apoyar al equipo fácil, el equipo que siempre gana. Quiero estar del lado del equipo más pequeño. El equipo que quiere luchar. No somos tantos, pero somos lo suficientemente buenos para luchar contra ti. Enfrentarte a ti y tratar de ganarte. Y esta es la manera por la que empecé a animar al Atlético. Luego cuando tenía 10 años me metí en la Academia del Atletico de Madrid. Y todo ha estado bien hasta ahora”.

Explica sus inicios de rojiblanco: “Cuando jugué mi primer partido. Estábamos en segunda división, en un momento muy difícil para el club. Bajaron a segunda división y cuando uno de los mejores equipos del país desciende, es una gran crisis. Hubo muchas críticas. Entonces empiezo a jugar y volvemos a Primera. Después de unos años de transición que no fueron fáciles, porque el club tiene un gran nombre y grandes expectativas, pero la realidad es diferente. No tienes el dinero para competir con los clubes más grandes. No tienes plantilla ni jugadores. Pero los aficionados te empujan a ganar, como si fueras uno de los mejores equipos, porque tienes un nombre”.

Ahora habla del derbi ante el Real Madrid donde marca: “Marcando en ese partido [El derbi] fue un alivio para mí, porque jugué tres, cuatro temporadas y no pude anotar contra ellos. Bueno, no pudimos anotar contra ellos, Para el Real Madrid fue fácil en esa etapa vencer al Atlético. Así que anotar fue un alivio y también fue un gran gol. Al final empatamos ese encuentro. Marcamos el 2-0, entonces el árbitro anuló el gol. Todavía no sé por qué. Luego anotaron al final y era la misma historia de siempre. Lo intentamos, nos acercamos pero no pudimos ganar. Unos pocos años más y ocurrió la misma situación ocurrió así que ... Así que fue bueno marcar en el derbi, porque tú sabes, no solo marcas para ti mismo, también para tu equipo y para los aficionados. De esa manera podrán ir a trabajar el día siguiente y sentirse orgullosos de [el equipo]. Dices: vale, no somos tan grandes como tú. Pero podemos vencerte, podemos plantarte cara. Con menos cosas y más dificultades. Pero nosotros podemos hacerlo”.

Finalmente explica cómo ve el duelo entre Atlético de Madrid y la Juventus: Creo que va a ser un gran partido. Dos equipos muy buenos, que han estado tratando de ganar esta competición en los últimos años. Han estado en algunas finales y no obtuvieron el trofeo al final. Así que estoy seguro de que los jugadores, los dueños y obviamente los seguidores tienen muchas ganas de volver a una final y finalmente ganarla”.