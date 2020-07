Fernando Quintanilla quiere jugar en el extranjero

El mediocampista del Santa Tecla tiene clara sus metas.

El volante Fernando Quintanilla acumula 69 partidos con la camisa del Santa Tecla en Primera División, la cual empezó a usar desde que estaba en la categoría de reserva.



En conversación con El Grupo Dutriz, el volante dijo que tiene un objetivo en el fútbol, a pesar de que sigue con su carrera universitaria: “Cualquier oferta para mí sería especial, porque no he tenido una de otro equipo. Quiero mejorar para que se nos cumpla el sueño que es jugar en el extranjero”.



Sobre el tiempo que lleva vestido de verde, Quintanilla expresó que la experiencia es “muy buena porque no me había esperado que el primer torneo que me iban a subir a Primera División ya iba a jugar. Fue de mucha ganancia para mí y desde el primer momento he tenido experiencia para afrontar partidos muy difíciles como Liga CONCACAF, finales de liga mayor, Copa El Salvador y ha sido muy bonito”.