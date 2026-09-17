De los desconocidos campos de Tercera División al corazón del equipo del Barcelona, el viaje de Fermín López no ha sido una simple historia de ascenso, sino la explosión de un talento que se negó a ser encasillado en el molde de las leyendas.

En una entrevista franca con la revista internacional "GQ Hype", en la que lo desveló todo, la estrella andaluza salió a zanjar la polémica sobre su comparación con Xavi e Iniesta, confesó su mayor arrepentimiento por no haber coincidido con Lionel Messi y reveló el secreto de su mágica conexión con Lamine Yamal.

López (23 años) protagoniza el último número de la famosa revista, en el que habló con total transparencia sobre cómo afrontó la decepción de su ausencia del Mundial con la selección española tras su convocatoria por una lesión, y sobre sus ambiciones en su nueva temporada con el conjunto blaugrana.

López zanjó la polémica que rodea su constante comparación con las leyendas del club, subrayando que quiere labrarse su propio camino. Y dijo: "Me considero un poco diferente a Xavi y Andrés, ellos son incomparables y no hay lugar para la comparación entre ellos".

Y añadió: "Yo siempre estoy más cerca del área, me gusta el juego directo y busco siempre marcar goles. Siempre he tenido una buena relación con el gol, y este año lo disfruto más que nunca".

Al ser preguntado por sus referentes en el fútbol, no dudó en mencionar dos grandes nombres, expresando un profundo pesar por no haber podido jugar junto a ellos: "No pude jugar con Andrés, y nunca podré hacerlo porque se retiró, pero lo deseaba muchísimo".

Y continuó: "Todavía siento cierto arrepentimiento por el partido que podríamos haber jugado en Qatar, y que no se disputó. Me habría gustado compartir el campo con Lionel Messi". Asimismo, describió a la estrella del tenis Rafael Nadal como "un referente para todos los españoles".

Fermín rememoró su meteórico ascenso, describiendo el momento de su llegada al primer equipo como "muy emotivo": "Venía de Linares, que era un mundo completamente distinto al del primer equipo del Barcelona, y entrar en un vestuario con Ter Stegen, Lewandowski, Pedri y muchos otros jugadores de ese nivel".

Sobre su mágica conexión con Lamine Yamal, lo elogió diciendo: "Es muy fácil jugar a su lado. Es el mejor, y si juegas con jugadores de esa calidad, el fútbol se vuelve más fácil".

También habló del magnífico ambiente dentro de la selección española, explicando: "Creo que todos nos juntamos, pero siempre tengo un grupo pequeño con Álex Baena, con Grimaldo, con Cucurella y con los jugadores del Barcelona Lamine y Pedri, pero quiero decir que me llevo bien con todos y somos todos un solo grupo".

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La estrella del Barcelona concluyó sus declaraciones desvelando sus sueños más allá del terreno de juego, diciendo: "Con el paso de los años, me gustaría formar una familia, que mi familia esté siempre bien de salud, construir mi propia casa y mi propio entorno de vida".