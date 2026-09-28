Fermín López: Me sorprendió mucho el fichaje del Barcelona por este jugador

Fermín López, centrocampista del Barcelona, reveló su admiración por el nivel mostrado por uno de los recién llegados al equipo, asegurando que el extremo inglés Anthony Gordon fue el fichaje que más le sorprendió durante el mercado de fichajes estival.

Fermín vive uno de sus mejores momentos a nivel deportivo, después de haber logrado superar el golpe de su ausencia en el Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, a causa de una fractura en el metatarsiano del pie derecho, para regresar con fuerza y mostrar un nivel destacado con el Barcelona y la selección española.

El jugador del Barcelona ha ofrecido un inicio de temporada potente, tras anotar 4 goles y dar dos asistencias en las primeras jornadas de LaLiga, lo que llevó a Luis de la Fuente a convocarlo con la selección española durante el parón internacional.

Durante una entrevista con el diario "Mundo Deportivo" desde la concentración de la selección española en Las Rozas, Fermín habló sobre su nivel con el Barcelona y la selección, antes de ser preguntado por el nuevo fichaje que más le sorprendió dentro del equipo.

Fermín dijo en primer lugar sobre Rodri: "Ya lo conocía, así que tampoco me sorprendió", antes de revelar su elección por Gordon, explicando: "Nos enfrentamos al Newcastle en la Champions League varias veces, pero no lo había visto mucho. No vi muchos partidos y, sinceramente, me sorprendió bastante".

El jugador del Barcelona elogió las cualidades del extremo inglés, considerando que será una incorporación importante para el equipo, al decir: "Es un jugador que nos va a ayudar mucho", en referencia a las prestaciones que puede aportar al equipo y que no estaban disponibles de la misma forma la temporada pasada.

Según Fermín, Gordon logró adaptarse rápidamente dentro del Barcelona y mostró una buena compenetración con sus compañeros, lo que se ha reflejado en su rendimiento con el equipo desde su llegada, al tiempo que el propio Fermín continúa ofreciendo un buen nivel tras su regreso de la lesión.