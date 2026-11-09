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Fermin Lopez dio un paso al frente por el Barcelona y marcó un doblete decisivo para sellar la remontada por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. La actuación del joven centrocampista permite al equipo de Hansi Flick llegar al parón de selecciones como líder de La Liga y acalla las críticas tras los recientes tropiezos.

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Fermin impulsa la remontada en el Metropolitano

El Barcelona logró una victoria vital por 2-1 a domicilio ante el Atlético de Madrid, tras remontar un marcador adverso para llevarse los tres puntos. Al equipo de Hansi Flick le costó encontrar su ritmo en la capital española y sufrió en los primeros compases ante la intensa presión de los locales.

Sin embargo, Fermin marcó un gol decisivo justo antes del descanso que cambió por completo la dinámica del partido. El centrocampista español anotó su segundo tanto tras la reanudación para culminar una brillante remontada y tomarse una cierta revancha por las eliminaciones del Barcelona a manos de su rival en la Copa del Rey y la Champions League la temporada pasada.

«Logramos darle la vuelta»

En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, Fermin reconoció que los visitantes tuvieron que resistir el empuje inicial antes de asentarse en el partido. «Fue un partido muy difícil. El año pasado nos ganaron en la Copa y en la Champions League. Se nos complicó en la primera parte, pero logramos darle la vuelta e hicimos un gran partido», afirmó, según recoge Mundo Deportivo.

El centrocampista explicó cómo su gol antes del descanso ayudó a calmar los nervios del equipo. «No estábamos a nuestro mejor nivel, pero, una vez que marcamos, nos sentimos más cómodos», señaló Fermin. «Nos costó un poco en la primera parte, pero creo que hicimos un gran partido. Entre los minutos 20 y 25 empezamos a tener algo más de control y mi gol nos ayudó a relajarnos un poco».

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Fermin también reveló que la charla del descanso se centró en mantener el dominio que habían adquirido. «Quizá ellos se replegaron un poco más y nosotros tuvimos más control», añadió. «Hablamos en el descanso de que teníamos que continuar como habíamos terminado la primera parte. El equipo hizo una segunda parte increíble».

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La reacción tras los recientes tropiezos

La trabajada victoria en Madrid supone una enorme inyección de confianza para el conjunto catalán. El Barcelona llegó al Metropolitano bajo una presión cada vez mayor tras sufrir dos dolorosas derrotas consecutivas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Fermin se apresuró a tranquilizar a los aficionados y aseguró que la mentalidad del equipo sigue intacta. Con un mensaje claro para sus rivales, declaró: «Estamos preparados para competir. Sabíamos que la afición estaba un poco decepcionada después de las dos derrotas, pero hemos dado un golpe sobre la mesa para hacerles saber que estamos aquí y que vamos a competir en todos los partidos».

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El resultado acalla las crecientes dudas sobre la profundidad de la plantilla y mantiene al Barcelona firme en lo más alto de LaLiga. «Teníamos muchas ganas de ganar, de llegar al parón de selecciones con tres puntos y en lo más alto de la clasificación», concluyó Fermin.

Líder antes del parón

La plantilla de Flick se dispersará ahora por el parón de selecciones, pero lo hará con su dominio en la competición nacional plenamente intacto.

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Esta trabajada victoria da al Barcelona una base muy necesaria para recuperar el impulso. Cuando vuelva el fútbol de clubes, intentará dar continuidad a esta muestra de resistencia y demostrar que su reciente bajón de forma fue solo un breve tropiezo en una campaña que, por lo demás, está siendo sólida.