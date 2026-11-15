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Se han multiplicado las ofertas para fichar a Fermín López, centrocampista del Barcelona, en medio de la gran progresión que está experimentando su nivel futbolístico y su destacada actuación en los últimos partidos, después de que sus exhibiciones y goles atrajeran la atención de numerosos clubes de distintas partes del mundo, convirtiendo su enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en un nuevo punto de partida en la carrera por su fichaje.

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Según el diario español "Sport", el Barcelona ha recibido en los últimos días hasta 4 ofertas de clubes de la Premier League, con cifras económicas que superan las propuestas que llegaron al club catalán durante el pasado mercado de fichajes de verano.

El Chelsea había presentado en aquel momento una oferta de 70 millones de euros por el fichaje del jugador, pero el Barcelona y el director deportivo Deco ni siquiera se molestaron en responder a la propuesta, al considerar que la cantidad ofrecida no se correspondía en absoluto con el valor del jugador.

Sin embargo, la situación ha cambiado de manera notable, ya que el diario ha sabido que el Barcelona ha recibido ya ofertas que alcanzan los 100 millones de euros por el fichaje del centrocampista, presentadas por 4 destacados clubes ingleses.

El Chelsea y el Manchester United encabezan la lista de clubes más interesados en incorporar a Fermín López, mientras que otros dos clubes también han mostrado su deseo de llevarse al jugador a la Premier League.

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En contrapartida, el Barcelona cuenta con un importante punto a su favor en este asunto, que reside en el empeño de Fermín López por seguir desarrollándose y lograr el éxito con la camiseta del club catalán, pues el jugador ignora todos los intentos de captación, por muy elevado que sea el valor de las ofertas o por muy alta que sea la categoría de los clubes que las presentan.

La dirección del Barcelona, por su parte, es consciente de la magnitud de la evolución futbolística que ha logrado el jugador de El Campillo, y por ello se prepara para sentarse de nuevo con sus representantes durante el próximo periodo con el fin de ajustar su contrato de acuerdo con su posición actual dentro del equipo.

Y aunque Fermín firmó su actual contrato en enero de 2026, que incluye una cláusula de rescisión por valor de 500 millones de euros y una vigencia que se extiende hasta el año 2031, el contrato ha quedado anticuado en comparación con el gran salto que ha dado el centrocampista a nivel deportivo.