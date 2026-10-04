Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United, reveló sus temores sobre su salud y la demencia en una entrevista poco habitual.

La leyenda del Manchester United, de 84 años, explicó que sus propias experiencias futbolísticas le han hecho sentir preocupación por su futuro, según informó el diario inglés "The Sun".

Ferguson ha realizado grandes esfuerzos para apoyar el proceso de su hermano Martin con la demencia, incluida la compra de una casa en Glasgow para estar más cerca de él.

Ferguson también se ha convertido en un importante apoyo para las asociaciones benéficas dedicadas a la demencia, entre ellas la legendaria carrera de Jackie Stewart contra la demencia.

Sir Alex Ferguson declaró al diario "The Observer": "Yo mismo estaba preocupado por eso, porque remataba mucho el balón de cabeza".

Y añadió: "Todos los futbolistas han pasado por esta experiencia. La demencia representa un desafío para cualquiera que envejece. Te preocupa mucho. Siempre me digo a mí mismo: 'Tengo 84 años. Si llego a los 85, estaré bien'".

Ferguson se inspiró en el exboxeador profesional Jake LaMotta, que disputó 106 combates y vivió hasta los 95 años, y cuyo personaje fue encarnado en la película de Martin Scorsese "Toro salvaje", de 1980.

El legendario entrenador también explicó que la fundación benéfica "Playlist for Life", dedicada a la demencia, ha ayudado a mejorar la calidad de vida de su hermano Martin.

Y Sir Alex añadió: "Me reconoce, y eso es maravilloso. En Glasgow pusieron en marcha un proyecto musical, y la idea es darles una caja que contenga todas tus canciones favoritas. Pueden simplemente pulsar un botón para reproducirlas, y eso trae de vuelta todos los recuerdos".

Pese a haberse retirado de su carrera como entrenador en 2013, Ferguson ha mantenido su fiel apoyo al Manchester United con visitas para ver al club en persona.

También ha afrontado una serie de problemas médicos propios, pues Ferguson reveló sus temores por una hemorragia cerebral que sufrió en 2018, cuando solo tuvo un 20 por ciento de probabilidades de sobrevivir.

La leyenda del Manchester United fue trasladada al hospital con urgencia tras sufrir otro percance de salud antes del partido del club contra su acérrimo rival, el Liverpool, en mayo.

El mes pasado se vio a Ferguson llevando una bota ortopédica, y resultó que se debía a un problema en el tendón de Aquiles; no obstante, siguió mostrando una moral alta mientras continúa apoyando al United desde las gradas.



