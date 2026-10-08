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FergusonGetty
Traducido por

Ferguson: Dejé el Manchester United por mi mujer, destrozada por el dolor

Manchester United
S. Ferguson
Inglaterra
Escocia

¿Qué sucedió para que la vida del legendario entrenador diera un vuelco total?

Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United, reveló que no decidió abandonar su club hasta después de que su esposa Cathy perdiera a su hermana.

El técnico escocés afirmó que lloró en su despacho después de comunicar a sus jugadores y empleados que dejaría el club tras 27 años, en 2013.

Ferguson, que ahora tiene 84 años, conquistó su decimotercer y último título de la Premier League en el mes de mayo para poner fin a su brillante carrera como entrenador con el Manchester United.

Cathy, a quien Ferguson describió como su pilar fundamental, vivió hasta los 84 años, pero falleció en octubre de 2023.

Ferguson explicó en su nuevo libro "Los partidos de mi vida": "No pensaba en retirarme hasta octubre de 2012, cuando falleció Bridget, la hermana de Cathy".

Y continuó, según recogió el diario inglés "Daily Mail": "En apariencia, y para los aficionados, estoy seguro de que no había motivo de preocupación. Gozaba de buena salud".

Y añadió: "Intentaba mantenerme en forma física. Sentía que tenía mucha energía, aunque cuando sufría un dolor en la cadera a veces pensaba que nunca querría que nadie me viera en la banda apoyado en un bastón. Disfrutaba del club y del fútbol, pero la muerte de Bridget lo cambió todo".

Y prosiguió: "Fue un golpe muy duro para Cathy, porque Bridget era una parte inseparable de su vida. Las unía la relación más fuerte que he visto entre hermanos. Salvo Cathy y nuestros hijos, nadie conocía mi decisión hasta que David Gill (exdirector ejecutivo del Manchester United) vino a verme un domingo por la tarde de febrero y me dijo que él también había decidido retirarse".

Y continuó: "Logré controlar mis emociones mientras comunicaba la noticia al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los trabajadores de Carrington. No lo asimilé hasta que volví al despacho y cerré la puerta".

Y concluyó sus declaraciones: "Me senté en mi escritorio y lloré. Supe entonces que todo había terminado. No llevaría a este equipo a Wembley ni a partidos europeos, y no enviaría a un equipo a ganar una copa o una liga. Después de secarme las lágrimas, pensé que era mejor marcharme rápido antes de que se difundiera la noticia".



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