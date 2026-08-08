Ferdy Druijf rescata un punto para el Almere City en Den Bosch tras el precioso gol inicial de Ilias Boumassaoudi

El duelo entre el FC Den Bosch y el Almere City en la primera jornada de la nueva temporada de la Keuken Kampioen Divisie no tuvo ganador. Poco después del magnífico gol inicial de Ilias Boumassaoudi en la segunda parte, Ferdy Druijf firmó el empate y el resultado final en De Vliert: 1-1.

A pesar del buen arranque del Den Bosch, el primer peligro serio llegó por parte de los visitantes. Emmanuel Poku fue enviado al espacio, mantuvo la visión de juego y asistió al mediapunta Olivier de Nijs, cuyo disparo, tras un bonito recorte, fue bloqueado por muy poco.

La formación del nuevo entrenador Anoush Dastgir generó el siguiente gran peligro por medio de Marley Dors. Sin embargo, el extremo no logró superar al guardameta Pepijn van de Merbel, que poco después se libró por los pelos cuando el durísimo disparo de Poku se estrelló en el larguero.

En el Den Bosch, donde Bart Schreuder también es el nuevo entrenador, sigue destacando Kévin Monzialo. El francés tiró del equipo justo antes del descanso y, tras una gran acción, generó una ocasión para Sebastian Karlsson Grach, que decepcionó con un intento flojo.

En la segunda parte sí hubo goles para disfrutar. Monzialo cambió el juego hacia la izquierda, donde Boumassaoudi fue directamente en busca de su marcador. El suplente, que reemplazó antes del descanso al lesionado Jack de Vries, colocó el balón de forma preciosa en la escuadra lejana, superando al guardameta Wessel Speel: 1-0.

Era una ventaja merecida para el Den Bosch, que fue el mejor equipo en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Sin embargo, Almere no tardó en empatar. Un magnífico centro de Dors llegó al segundo palo, donde encontró la cabeza de Druijf, cuyo remate, tras pegar en el poste, cruzó por muy poco la línea de gol: 1-1.

Después, ambos equipos aspiraron a más. Así, un gol de Poku fue anulado porque el balón ya había cruzado la línea de fondo, el segundo tanto de Boumassaoudi fue evitado por una acción salvadora sobre la línea de gol y Byron Burgering la mandó rozando el poste en una posición prometedora. Así pues, el 1-1 ya no se movió.