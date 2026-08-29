El Almere City hizo un excelente negocio este sábado en la Keuken Kampioen Divisie. El conjunto de Flevoland fue demasiado fuerte para De Graafschap con un 1-4 y ya ha sumado diez de los doce puntos posibles. De Graafschap, que también anhela ascender a la Eredivisie, sigue esperando su primera victoria de la temporada y suma un punto tras cuatro partidos.

Al cabo de algo menos de media hora, el Almere se puso por delante en De Vijverberg. Un centro desde la izquierda fue peinado hasta llegar a Druijf, que no desaprovechó su gran ocasión de cabeza a pocos metros de la portería: 0-1.

Fue ya el cuarto partido de liga consecutivo en el que Druijf vio puerta con el Almere. El delantero de 28 años ya ha marcado esta temporada contra el FC Den Bosch, el Jong PSV y el Vitesse.

En el tiempo de descuento de la primera parte golpeó De Graafschap, que por momentos estaba jugando bien. Julian Kania se encargó de una falta justo fuera del área y la mandó al fondo de la red con precisión.

De Graafschap también dejó buenas sensaciones en la segunda mitad, pero a veinte minutos del final el Almere golpeó con dureza. Emmanuel Poku recibió demasiado espacio tras un saque de banda rápido y elevó el balón hacia el segundo palo, donde Druijf remató a gol: 1-2.

A diez minutos del final, el Almere asestó el golpe de gracia. Un balón en profundidad llegó al costado derecho tras una buena prolongación de cabeza, donde Olivier de Nijs puso un centro tenso prácticamente de inmediato. Enzo Cornelisse fue el destinatario y definió con acierto: 1-3.

Ya cerca del final del partido, De Nijs coronó su buen ingreso desde el banquillo marcando su primer gol de la temporada. Druijf cedió para De Nijs, que regateó al portero y empujó el balón a la red: 1-4. De Nijs también tuvo el 1-5 en sus botas, pero la picó fuera.



