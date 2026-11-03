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Fenerbahçe vs. Liverpool, hoy en directo: ¿Dónde ver el partido por televisión y streaming?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Liga de Campeones

El Fenerbahçe se enfrenta al Liverpool en la Champions League. Pero ¿quién televisa o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.
  • Regístrese & encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
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Fenerbahçe vs. Liverpool: hora de inicio

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El partido entre Fenerbahçe y Liverpool comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Fenerbahçe vs. Liverpool en directo hoy: ¿quién lo televisa y lo retransmite en streaming?

El partido de la Champions League entre Fenerbahçe y Liverpool se retransmitirá en directo por DAZN.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Fenerbahçe y Liverpool?

Fenerbahçe llega a este partido con un balance flojo: solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, además de un empate y tres derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 1-2 ante Göztepe en la Süper Lig. Especialmente dolorosa fue la goleada por 0-6 ante Aston Villa en la Champions League, mientras que el 2-2 frente al Slavia de Praga representa el único partido en el que sumó puntos en Europa. En cinco encuentros, Fenerbahçe marcó nueve goles, pero encajó once.

Liverpool llega en un estado de forma claramente mejor: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y solo la derrota por 0-1 ante Arsenal empaña su balance. Destacan especialmente el triunfo por 4-3 frente a Villarreal en la Champions League y el 2-0 ante Brighton en la Premier League. Los Reds marcaron ocho goles y encajaron solo tres en ese periodo.

FB

FB - Formulario

AVL
L6-0
ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: alineaciones

Fenerbahce contra Liverpool alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerRonald AraújoRonald AraújoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzVíctor MuñozVíctor MuñozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Liverpool

Manager

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe vs. Liverpool: estado de forma

FB

FB - Formulario

AVL
L6-0
ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: balance de enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Liverpool: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
8
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
421174+37
D
L
W
W
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
10
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
15
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
16
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
412143+15
D
L
W
D
17
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
18
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
21
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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