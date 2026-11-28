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Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: hora de inicio

Superlig - Jornada 13 29 nov 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe recibe a Erzurumspor FK en la Süper Lig. El partido se disputa en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul.

El equipo local llega con el impulso de sus resultados en Europa. En la Champions League, Fenerbahçe ganó recientemente por 1-0 a domicilio al Shakhtar Donetsk, después de haber derrotado al Liverpool por 3-2.

En la liga no le ha ido tan bien. En su último partido ante Kocaelispor solo pudo empatar 2-2 y, a finales de octubre, cayó por 1-2 frente a Göztepe. El entrenador Emre Belözoglu debe gestionar la combinación de los compromisos europeos y ligueros.

Erzurumspor llega con bastante menos confianza. El equipo entrenado por Serkan Özbalta perdió su último encuentro por 0-1 ante Göztepe, su tercera derrota en los últimos cuatro partidos de liga.

Entre medias, el equipo visitante logró una victoria a domicilio por 3-1 ante Gaziantep FK. También ganó 2-0 a Eyupspor. Sin embargo, esos resultados se produjeron hace ya varias semanas.

Siete puestos separan a ambos clubes en la clasificación. Quienes quieran seguir el partido encontrarán a continuación toda la información sobre su emisión por televisión y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Fenerbahçe y Erzurumspor FK?

Fenerbahçe ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó por 1-0 a domicilio al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Antes empató 2-2 con Kocaelispor y venció por 5-0 en casa de Corum FK. En total, Fenerbahçe marcó 12 goles y encajó 6.

Erzurumspor suma dos victorias y tres derrotas. Perdió su último partido por 0-1 ante Göztepe y, antes de ese encuentro, cayó por 1-2 en casa de Rizespor. El balance goleador del equipo visitante es de 7 tantos a favor y 7 en contra.

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: alineaciones

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