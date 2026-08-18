Parece que la novela del posible traspaso de Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, al Liverpool se acerca a sus últimos capítulos, después de que los últimos días hayan sido testigos de rápidos avances en torno a la operación que el club inglés pretende cerrar antes del inicio de la nueva temporada.

El diario británico "Daily Star" señaló que el Paris Saint-Germain se ha mostrado abierto a aceptar una oferta inferior a sus exigencias iniciales para desprenderse de Barcola este verano, en un giro que podría dar al Liverpool un fuerte impulso para completar el fichaje.

Esto llega después de que el club francés pidiera una cifra enorme por su jugador, mientras que los últimos acontecimientos apuntan a la posibilidad de cerrar la operación por unos 120 millones de libras esterlinas, lo que acerca a ambas partes a alcanzar un acuerdo definitivo.

El Liverpool sitúa el refuerzo de su línea ofensiva entre sus principales prioridades, especialmente tras la salida de Mohamed Salah, además de sufrir una falta de opciones ofensivas, ante la ausencia de Hugo Ekitiké durante un largo periodo por lesión.

La afición del Liverpool espera que estos avances sean el preámbulo de un final feliz para la novela de Barcola y que el club se haga con uno de los extremos más destacados del fútbol francés, mientras que la decisión final sigue estando en manos de la directiva del Paris Saint-Germain durante los días decisivos del mercado de fichajes.

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