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¿Volverá Felix Nmecha a hacer su polémica celebración?

Felix Nmecha ha vuelto a pronunciarse sobre su controvertida celebración y ha criticado cómo se le ha tratado.

Tras la victoria por 1-0 ante el Borussia Mönchengladbach del sábado por la tarde, en la que marcó el gol decisivo en el minuto 80, el centrocampista del BVB afirmó que el público no había entendido en absoluto la intención de su celebración. Tampoco descartó volver a hacer el gesto cuando marque en el futuro.

«Lo que dijo la gente simplemente no era cierto. Esa celebración era simplemente por mi fe. Eso no significa que no vaya a volver a hacerla nunca. En realidad, no era un gran asunto», dijo Nmecha en Sky.

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El jugador de 26 años había recibido críticas en las últimas semanas porque, tras sus dos goles contra el SV Elversberg antes del último parón de selecciones, hizo un controvertido gesto de celebración con el que manifestó su apoyo a la campaña «The King’s Return» y a la red evangélica «Ballers in God». A esta red se la acusa, entre otras cosas, de condenar el aborto como «el plan de Satanás»; además, se la considera homófoba y contraria a las personas queer.

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El BVB y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hablaron entonces con Nmecha y finalmente se acordó que no debería volver a hacer esa celebración. «No queremos eso en nuestro salón», dejó claro, entre otros, el presidente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke . Por su parte, el director deportivo del BVB, Lars Ricken, señaló que el internacional «ha dejado claro que, tampoco con su gesto, se comportó de forma irrespetuosa, discriminatoria ni mucho menos proselitista».

Getty Images

¿Qué dijo el propio Felix Nmecha sobre su polémica celebración?

Por su parte, el seleccionador alemán Jürgen Klopp declaró durante los partidos internacionales contra Serbia y Países Bajos : «Ha dicho que quiere a todas las personas y que no desacredita a nadie. Con eso, para mí queda aclarada la parte más importante. Ya no quiere celebrar así los goles».

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El jugador del BVB es, añadió Klopp, «un joven extraordinariamente amable, afectuoso y abierto. Transmite buenas vibraciones cuando está con nosotros. No pensé absolutamente nada al respecto. Entonces empezó todo y comencé a informarme».

El propio Nmecha ya había subrayado en un comunicado en redes sociales, inmediatamente después del partido contra el Elversberg, que con su celebración no pretendía apoyar a ninguna organización ni fomentar la intolerancia o la discriminación .