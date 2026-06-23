Félix: Este es el secreto de la compenetración con Ronaldo... y haremos todo lo posible por ganar el Mundial

João Félix, centrocampista de Portugal, celebró la goleada 5-0 ante Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial.

Portugal logró su primer triunfo tras empatar 1-1 con la República Democrática del Congo en la primera jornada. Cristiano Ronaldo brilló al marcar dos goles y convertirse en el máximo anotador luso en Mundiales.

Tras el partido, al ser preguntado por la cadena «Sport TV» sobre si esta actuación representaba la mejor versión de Portugal, Félix declaró: «Sí, hemos jugado bien; hemos ajustado aspectos tácticos que hoy marcaron la diferencia. Teníamos más jugadores entre líneas y atacamos por bandas y por el centro, creando ocasiones de ambas formas; esa fue la clave».

Sobre su juego entre líneas, añadió: «Aquí me siento más cómodo y puedo aportar más. No me gusta estar solo en la línea de contacto; prefiero moverme, dar pases decisivos y combinar jugadas. Estuve en el lugar que me pidió el entrenador; Bruno, João y yo solíamos estar entre líneas, y cuando el balón nos llegaba, creábamos mucho peligro. Se trata de la continuidad, de aplicar lo que pide el entrenador y de seguir el plan; así es como las cosas salen bien».

Sobre su compenetración con Ronaldo, añadió:Llevamos todo el año compenetrándonos; él conoce mis movimientos y yo los suyos, así que formar una pareja que se entiende a la perfección es fácil. Tener jugadores a su alrededor facilita los pases y las combinaciones rápidas; siempre buscamos estar cerca para imponer nuestro estilo».

Sobre la reacción tras el tropiezo en la primera jornada, afirmó: «Era clave ganar con un resultado contundente para ganar confianza. Todo el equipo jugó de forma excelente y mostró mucho espíritu; tácticamente el rival no nos creó gran peligro».

Sobre el siguiente duelo contra Colombia, que podría darles el primer lugar del grupo, Félix sentenció: «Es clave terminar primeros y vencer a Colombia, un rival difícil. Iremos a por la victoria, no a defender; impondremos nuestro juego y aseguraremos el primer puesto».

Al ser preguntado si la afición puede soñar con el título, cerró: «Claro, es el sueño de todos. Iremos paso a paso; primero descansaremos, luego prepararemos el duelo con Colombia y, después, veremos qué pasa. Haremos todo lo posible para ganar el Mundial».