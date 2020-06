Federico Viñas considera que el América no tiene nada que envidiarle a Europa

El delantero uruguayo solamente piensa en consolidarse como una de las figuras de las Águilas en la Liga MX.

América hizo oficial la compra definitiva de Federico Viñas, una de las joyas más importantes de las Águilas. Y aunque muchos especularon con la posibilidad de que se marchara a Europa, el delantero dejó claro que ahora solamente tiene en mente consolidarse en el club azulcrema.

"Estoy muy feliz acá, no pienso en Europa. América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa y por ahora me enfoco acá y si llega algún día Europa, tendrá que llegar", comentó el uruguayo en videoconferencia, en sus primeras declaraciones tras firmar su nuevo contrato.

Viñas, del mismo modo, asegura que tampoco se distrae con la posibilidad de ser tomado en cuenta para la Selección de Uruguay. El delantero sudamericano considera que la única manera de conseguir el nivel que se espera de él, es precisamente concentrándose en triunfar en .

"Quiero dar mi mejor rendimiento, tratar de ayudar con goles y con lo que pueda aportar, buscaré mi mejor rendimiento para ayudar al equipo. Por ahora no pienso en la selección, creo que hay demasiados delanteros buenos en la mayor y creo que eso llegará en su mejor tiempo", concluyó.