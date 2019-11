Federico Lavallén: "Mi carrera ha ido para abajo, no soy el de antes"

Un capítulo entre Atlas y River Plate marcó para mal al delantero mexicano que creció en Argentina.

Federico Lavallén, delantero mexicano que hasta hace unos años militó en divisiones inferiores de de , se sinceró y aceptó que un problema de derechos de formación por parte del club millonario cuando buscó su contratación en la terminó por ‘tumbar’ su carrera deportivamente.

Y es que el hijo del argentino Pablo Hernán Lavallén, destacado defensor que se convirtió en ídolo de la afición del había arreglado su fichaje en la administración de Grupo Salinas, pero los de Buenos Aires cerraron puertas a negociar una regla de FIFA. Prácticamente su desarrollo deportivo tomó otro giro.

“Me molestó mucho más lo que hizo River Plate, no querer negociar sabiendo que no formaba parte más del club. En ese momento mi carrera ha ido para abajo, nunca he vuelto a ser lo que era antes y tener la confianza de lo que era antes, ese fue un quiebre en mi carrera que hasta el día de hoy trato de revertirlo, dar la vuelta a la página para volver a ser lo que antes fui”, expresó en entrevista con Goal.

“El futbol a veces es ingrato, no le devuelve a uno todo lo que le da, es la profesión que elige uno de chico, se puede topar con circunstancias difíciles, a veces uno tiene que pasar para forjar su carácter, poner en carrera todo lo que sabe uno”, agregó el futbolista que hasta hace unos meses militó para el Club Deportivo Libertad de Sunchales de la cuarta categoría.

Mis mejores deseos para el debut, de este sábado en el inicio de la temporada 2019 para los Rojinegros del Atlas. pic.twitter.com/1XLWNO1Yrc — Pablo Lavallen (@pablohlavallen) 5 de enero de 2019

El atacante, que puede desempeñarse como volante por derecha aceptó que la herida de no jugar en el país que lo vio nacer tardó tiempo en sanar.

“En su momento me golpeó mucho, me hizo un ruido muy fuerte, tenía continuidad en River Plate de ser goleador, había tenido la oportunidad de ir a , estaba todo arreglado, ya tenía el contrato arreglado, sólo faltaba la firma, días antes pasó eso, los derechos de formación, se vino todo para atrás, no le echo la culpa al Atlas, tuvo las intenciones de que me quedara, ofrecieron a River, fue River el que no quiso”, explicó.

Detalló que la regla del pago de los derechos de formación puede llevar a los futbolistas por dos diferentes caminos inesperados. “Es un tema muy delicado. Muchas veces a un jugador lo hace seguir jugando al futbol o dejar de jugar al futbol porque es un tema muy complicado que a los 23 años no se pueda revertir”, contextualizando que “en junio ya estaría sin condiciones de emigrar sin ningún tipo de compromisos con River”.

Consideró que el Apertura 2020 podría significarle una nueva ocasión en territorio nacional, de preferencia en un Atlas que no ha podido ser campeón desde 1951. “Quiero volver a México, tendré mi oportunidad allá porque sé que el futbol allá me favorece, el tiempo que estuve me di cuenta de que podía jugar tranquilamente en México. Apunto a este año que queda jugar lo más posible, en junio conseguir un club en México, poder relanzar de algún momento mi carrera. Quiero arrancar desde abajo, forjarme como futbolista mexicano, el día de mañana sueño con jugar en la Primera del Atlas, lo he dicho muchas veces”.

Lavallén contextualizó que “mi sueño es jugar en el Atlas, esa puerta no la cierro nunca, hasta el día que diga que hasta aquí llegó mi carrera el sueño seguirá intacto de jugar en Atlas, River y Atlas son mis dos amores dentro del futbol… (jugar en) Selección mexicana (sobre Argentina). Mis amigos me pelean por lo mismo, es la selección que elijo, el país en el que nací, el país que amo y en el que me crie, por eso elijo la mexicana. Priorizo a México sobre Argentina por muchas cosas, Argentina es un caos, se puede vivir mucho más tranquilo que en Argentina. Quiero tener la experiencia que él tuvo. (Quiero) hacer ese honor a mi papá, sería un sueño salir campeón con el Atlas y dedicárselo a él”.