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Con 29 años, ¿cuántas temporadas más querrá perder Federico Chiesa? Después de pasar toda la temporada 2025-26 del Liverpool entre el banquillo y la grada, la actual ha comenzado de la misma manera: hasta ahora, el jugador nacido en 1997 solo ha disputado un partido esta temporada, con 2 minutos sobre el campo. En total, desde el verano de 2024, Chiesa ha sumado 51 apariciones breves con los Reds y ha marcado 5 goles.

Poco, demasiado poco. Tanto si pensamos en el Chiesa arrollador anterior a la grave lesión de enero de 2022, que ha condicionado su carrera, como si pensamos en el Chiesa posterior a la lesión, que, más allá del temor a una recaída que también puso fin a su relación con la selección italiana, podría (y debería) aspirar a algo más.

Todos los años, tanto en el mercado de verano como en el de invierno, se habla del posible regreso de Chiesa a la Serie A. Y esta temporada, con la cercanía del mercado invernal de fichajes, no es una excepción. Hasta ahora, los principales obstáculos para el regreso del exjugador de Juventus y Fiorentina a la liga italiana han sido dos: el coste del traspaso (el Liverpool pide 15 millones por un traspaso definitivo, frente a los 12,5 millones que invirtió en 2024, y no contempla una cesión) y el salario. Chiesa cobra en Anfield 7,5 millones por temporada, una cifra que ningún club de Italia podría ofrecerle. Las cantidades de las que se habla, para un jugador de 29 años, están claramente fuera del alcance del fútbol italiano de 2026.

La novedad de este año es que, a medida que se acerca el final de su contrato con el Liverpool (30 de junio de 2028), las cosas podrían cambiar, tanto en lo relativo al coste del traspaso (o a la posibilidad de una cesión) como en lo referente al salario, con Chiesa más dispuesto a repartir lo que cobra actualmente entre dos o más temporadas (un contrato de tres años a razón de 4 millones por temporada podría ser una opción).

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Con estas premisas, ¿qué clubes podrían estar interesados en Chiesa? No faltan pretendientes, tanto entre los equipos de primer nivel como entre los del segundo escalón. Desde el Inter y el Milan hasta el Napoli y la Roma, sin descartar al Como ni a la Lazio. La Juventus parece alejada de esta posibilidad, ya que cuenta con muchos extremos de ataque (al margen de las lesiones).

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Las últimas declaraciones de Chiesa sobre un posible regreso a Italia se remontan al verano pasado, en una entrevista con la Gazzetta dello Sport: «¿Italia es un capítulo cerrado? No, quiero volver a ser protagonista, pero para conseguirlo debo jugar más de mil minutos por temporada en mi club. Jugando tan poco no voy a ninguna parte. Me gustaría volver a Italia, llevo a la Juve en el corazón».

Chiesa añadía: «¿El Como es una posibilidad? Estoy abierto a todo, lo importante es jugar. No tengo la arrogancia de decir: tengo que ser titular. Estoy dispuesto a pelear por un puesto, donde sea. Fabregas es un entrenador de primer nivel, nadie se habría imaginado un Como así: un equipo que también da gusto ver. Pero me dio pena que la Juve no llegara a la Champions».

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La alternativa a un regreso a Italia para Chiesa podría ser quedarse en el Liverpool o salir cedido a un club de la zona media-baja de la Premier League. La última posibilidad, que no hay que descartar, es un traspaso a Arabia Saudí, una solución que respondería tanto a sus expectativas salariales como a su deseo de volver por fin a jugar con continuidad en un fútbol sin demasiada presión.