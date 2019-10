Federer contesta a Piqué y remata: "Nunca lo conocí"

"No sé en qué necesitamos trabajar", dijo el tenista suizo al responder unas declaraciones del central del Barcelona.

Roger Federer ha respondido este jueves a Gerard Piqué, impulsor de la nueva Copa Davis, y aseguró que no conoce en persona al central del , quien horas antes había dicho que estaba intentando convencer al tenista suizo de jugar la competición.

Consultado acerca de las declaraciones de Piqué, en las que el central catalán aseguraba que estaba buscando que Federer disputara alguna vez el torneo de naciones más importante del tenis mundial, el suizo contestó: "Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar".

En la rueda de prensa ofrecida después de vencer a David Goffin por los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, un periodista le preguntó al número tres del escalafón mundial si alguna vez disputará el torneo y el suizo respondió que, aunque no se ha "retirado oficialmente" de la Copa Davis, "es más probable que no" la dispute.

"Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes", aseveró.

Cabe recordar que Federer ha sido uno de los tenistas más críticos con la competición que impulsa Piqué desde el principio, especialmente por las fechas y porque es muy similar a la futura Copa del Mundo de la ATP.